Bo gibanje #MeToo "odneslo" tudi božični hit Baby It's Cold Outside?

Besedilo je po mnenju poslušalcev precej kočljivo

1. december 2018 ob 18:56

Cleveland - MMC RTV SLO

V decembrskem času radijske postaje po vsem svetu neutrudno vrtijo praznične glasbene klasike. Ena takih je tudi skladba Baby It's Cold Outside, ki pa je na ameriškem radiu Star 102 – zaradi domnevno spornega besedila – ne bodo več predvajali.

Za umik skladbe s svojega božičnega repertoarja so se na radijski postaji Star 102 odločili zaradi pritožb poslušalcev, poroča britanski BBC. Clevelandska radijska postaja je namreč sporočila, da so njihovi poslušalci prepričani, da je pesem "popolnoma neprimerna in da izpodbija aktualno gibanju za pravice žensk #MeToo".

Glenn Anderson, voditelj na omenjeni postaji, sicer priznava, da so mnenja glede spornosti besedila deljena, vseeno pa trdi, da se zdi besedilo na določenih mestih "manipulativno", saj je pesem nastala v "drugih časih".

"Svet, v katerem živimo danes, je izjemno občutljiv, ljudje so hitro užaljeni. Ampak v svetu, kjer je gibanje #MeToo ženskam končno omogočilo, da spregovorijo o zlorabah, si pesem ne zasluži mesta na repertoarjih glasbenih postaj," je pojasnil.

V skladbi moški žensko nagovarja, naj ostane z njim, čeprav ga ona vztrajno zavrača. Med drugim se ženski lik v skladbi sprašuje celo, kaj je v njeni pijači. V izvirniku gre pesem takole: "I simply must go (But baby it's cold outside), the answer is no (But baby it's cold outside) ..."

Skladbo je leta 1944 napisal Frank Loesser, v preteklih letih pa jo je priredilo že več priljubljenih glasbenih izvajalcev, med drugim tudi Lady Gaga, Michael Bublé, Tom Jones in Cerys Matthews.

Skladbi lahko prisluhnete na spodnji povezavi.

K. Ši.