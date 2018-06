Bo ponosni lastnici prah z Luninega površja Nasa odvzela?

Prah bi ji naj podaril Neil Armstrong

15. junij 2018 ob 15:21

Tennessee

Neka ženska iz ameriške zvezne države Tennessee trdi, da ji je Neil Armstrong pred leti podaril prav posebno darilo. Obdaril naj bi jo z epruveto s prahom z Lune. Zdaj se boji, da ji bo prah odvzela Nasa – ameriška vladna organizacija, odgovorna za ameriški vesoljski program.

Laura Cicco je na dragoceno darilo zelo ponosna – prahu s površja Lune namreč ne gre enačiti s čisto običajnim prahom v dnevni sobi. Ker pa ji je epruveto s prahom podaril astronavt Neil Armstrong, ki je prvi stopil na Lunino površje, je tako darilo danes zares neprecenljivo. Laura se boji, da ji bo prah poskušala odvzeti Nasa.

Nasa za zdaj še ni izrazila nobenega zanimanja glede epruvete. A ponosna lastnica prahu se je odločila dragocene delce dodobra zavarovati. Na tamkajšnjem sodišču je zato že vložila zahtevo za pravno zaščito svoje lastnine, pa tudi tožbo proti Nasi.

Številnim se zaščitna tožba zdi nenavaden in nepotreben korak, Cicova pa svoje odločitve za zdaj še ni javno komentirala.

Želim ti vso srečo ...

Laura Cicco trdi, da je bil danes že pokojni Armstrong prijatelj njenih staršev. Ko je bila stara 10 let, bi ji naj prah predala njena mama, njej pa ga je, z namenom, da ga izroči deklici, podaril astronavt. Zraven je priložil še sporočilce, na katerem je pisalo: "Lauri Ann Murry. Želim ti vso srečo. Neil Armstrong, Apollo 11."

Christopher McHugh, pravni zastopnik Ciccove, pravi, da je bil Armstrongov podpis preverjen od strokovnjakov za preučevanje rokopisov in podpisov, ki so potrdili, da je podpis zares nastal pod peresom slavnega astronavta. Avtentičnosti prahu za zdaj še niso dokončno potrdili, strokovnjaki pa so za tuje medije sporočili, da prah "po vsej verjetnosti zares prihaja z Lunine površine".

Nasa je leta 2011 že sprožila sodni postopek proti neki 74-letni ženski, ki je trdila, da ji je prah z Lune, ki so ga našli v njenem stanovanju, podaril mož, ki je pri misiji Apolla 11 deloval kot inženir. Trdili so, da je ženska material ukradla. Sodišče je tožbo Nase zavrnilo.

