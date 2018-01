Bo Pravi detektiv obudil kariero Stephena Dorffa, "porednega fanta" Hollywooda?

Oblikuje se igralska zasedba tretje sezone

5. januar 2018 ob 14:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tretja sezona serije Pravi detektiv počasi sestavlja igralsko zasedbo - ob oskarjevcu Mahershali Aliju bo zaigral Stephen Dorff, igralec, čigar kariera je že nekaj let v popolnem mrtvilu.

Številni se strinjajo, da je 44-letni Dorff, ki se ga spomnimo iz filmov Rezilo, Cold Creek Manor, Državni sovražniki (in iz videospota Britney Spears Everytime), nadarjen igralec, predvsem pa premore veliko karizme, a mu nikdar ni uspel preboj, kot so mu ga napovedovali.

Da se mu bo sreča obrnila, je kazalo leta 2010, ko mu je Sofia Coppola namenila glavno vlogo v filmu Tam nekje (Somewhere).

Takrat smo se tudi mi spraševali, ali bo vloga osamljenega, nesrečnega zvezdnika Johnnyja za Dorffa naredila to, kar je Izgubljeno s prevodom naredil za Billa Murrayja - pa kljub dobrim recenzijam njegove igre ni. Tam nekje je šel naglo v pozabo, z njim pa tudi Dorff, ki je še naprej vegetiral v pretežno manjših vlogah B-filmov.

Glede na to, da je bil prav Pravi detektiv tisti, ki je pripomogel k igralski renesansi Matthewa McConaugheya (v tistem letu je nato dobil še oskarja za film Klub zdravja Dallas), bi si morda podobnega lahko zdaj obetal tudi Dorff.

Navsezadnje gre za malce podoben tip igralca - Dorff velja za porednega fanta Hollywooda (že kot dijak je bil izključen s petih šol), južnjaškega šarmerja, ki ga ne jemljejo prav resno, ki pa ima določeno iskrico in prirojeno otožnost, ki ju kamere ljubijo.

Slabo sprejeta druga sezona

Zdaj je tudi jasno, da bo Pravi detektiv štiri leta po premieri nedvomno doživel tudi svojo tretjo sezono, čeprav so ga po bolj ali manj katastrofalni drugi sezoni s Colinom Farrellom in Vinceom Vaughnom leta 2015 že odpisali. Verjetno druga sezona še ne bi bila tako razočaranje, če ne bi gledalci po prvi pričakovali precej, precej več.

A Farrell in Vaughn kljub najboljšim naporom nista mogla ponoviti kemije med McCaunagheyem in Woodyjem Harrelsonom, scenarist Nic Pizzolatto je s pisanjem druge sezone preveč hitel, rezultat pa je bil pretenciozen, konfuzen scenarij, za nameček pa so zaradi internih sporov še izgubili nadarjenega režiserja Caryja Fukunago.

HBO upa na najbolje

Bo šlo v tretje kaj bolje? Pri HBO-ju pravijo, da so s scenarijem zelo zadovoljni in se nadejajo vrnitve k formi iz prve sezone.

Če se je prvenec dogajal na mističnem, zloveščem podeželju Louisiane, druga sezona pa v predmestju Los Angelesa, se tretja seli v ruralno Ameriko, natančneje, v gorovje Ozark v Arkansasu, kjer je v tamkajšnji zaprtosti in nižjemu sloju prebivalstva navdih našla že Netflixova serija - Ozark (o njej smo pisali tu).

Zgodba tretje sezone se bo podobno kot v prvi sezoni vrtela okoli izginotja dveh otrok in temačni skrivnosti, ki se skozi desetletja poglablja.

V glavni vlogi detektiva Wayna Haysa se bo preizkusil Mahershala Ali, ki je lani prejel oskarja za stransko vlogo v Mesečini, TV-gledalcem pa se je priljubil že v seriji Hiša kart. Dorff bo igral Rolanda Westa, državnega preiskovalca, katerega življenje in kariero zaznamuje 30-letna preiskava zločina, ki leta 1980 osupne malo mesto.

Potrjena je tudi že prva igralka - učiteljico Amelio Reardon bo upodobila Carmen Ejogo, najbolj znana po vlogi v drugi sezoni serije The Girlfriend Experience.

Datum premiere tretje sezone še ni znan, a ne upajte nanj pred koncem leta.

Kaja Sajovic