Bode Miller, oče štirih otrok in TV-komentator, jemlje letošnje OI "kot dopust"

V Pjongčangu kot komentator za NBC

11. februar 2018 ob 16:35

Pjongčang - MMC RTV SLO

Bode Miller je na OI v Soči prišel kot smukaški favorit, nazadnje pa osvojil čustven bron v superveleslalomu. Štiri leta kasneje 40-letni Miller na olimpijskih igrah nastopa v povsem drugačni, sproščenejši vlogi TV-komentatorja.

Miller, ki je oktobra po več sezonah slepomišenja in podaljševanja kariere le sporočil, da se dokončno poslavlja z belih strmin, je v Pjongčangu zrelejši, bolj umirjen in dostopnejši za medije. Kot pravi poročeni oče štirih otrok, je v primerjavi z živžavom doma Pjongčang zanj kot dopust.

Če je pred 12 leti na OI v Torinu razglabljal, kako je smučati povsem pijan in "žurati na olimpijski ravni", danes za ameriško mrežo NBC skrbno in natančno analizira zavoje in formo svojih nekdanjih smučarskih kolegov. In drugi najbolj odlikovani ameriški smučar v zgodovini olimpijad (v zbirki ima šest odličij, od tega eno zlato) dobro ve, s kakšnimi pritiski in pričakovanji se soočajo tekmovalci.



Miller se je v vlogi komentatorja v preteklosti že preizkusil in pri NBC-ju so z njim zelo zadovoljni. "Mislim, da komentiram malce drugače kot nekateri prejšnji komentatorji, ki so se bolj osredotočili na samo smučanje tekmovalca, češ, to je bil dober zavoj, to je bil slab zavoj, to je bil zanič nastop ...," je razložil Miller za USA Today.

"Jaz bolj razlagam širši koncept - za kakšen tip smučarja gre, kako bi lahko zmagal in s kakšnimi izzivi se srečuje na določeni progi. Bolj kot pogovor. In ničesar vnaprej ne pripravljam. Sem naravni govorec."

Miller - olimpijski rekorder

Čeprav ima Miller predvsem zaradi svojih poraznih nastopov in pijanskih ekscesov v Torinu 2006 turbulenten odnos z olimpijskimi igrami oz. medijsko pozornostjo (gonjo), ki je bila takrat uprta vanj (po Torinu je izgubil pokrovitelje, ameriški mediji so ga križali, dve sezoni pa se je moral sam financirati), pa ostaja vpisan v zgodovino OI.

Je namreč edini Američan, ki je v alpskem smučanju tekmoval na petih igrah. Je tudi sploh najstarejši dobitnik olimpijskega odličja v alpskem smučanju - v Sočiju je bil star 36 let, ko je osvojil bron v superveleslalomu, potem ko se mu je nastop v smuku kljub suverenim zmagam na treningih ponesrečil.

Skupno ima Miller šest olimpijskih odličij - v Salt Lake Cityju 2002 je bil srebrn v veleslalomu in v kombinaciji, iz Vancouvra 2010 je prinesel cel komplet (bron v smuku, srebro v superveleslalomu in zlato v kombinaciji), v Sočiju pa bil, kot že omenjeno, bronast v superveleslalomu.

Medalja je bila še posebej čustvena, ker je Miller nekaj mesecev pred njo izgubil mlajšega brata Chelona, deskarja, s katerim sta nameravala v Soči na prve skupne OI. To zadnjo medaljo mu je žena Morgan uokvirila in jo ima obešeno v svoji pisarni, ostale pa so razdeljene med Millerjevo mamo in muzejem v Bodejevem rodnem New Hampshiru.



Po smučanju v poslovni svet

Dvakratni skupni zmagovalec tekem za svetovni pokal, ki je v svoji bogati karieri nanizal 33 zmag, po upokojitvi, jasno, ohranja stik s smučanjem in je tudi svoje otroke na smuči postavil že zelo, zelo zgodaj.

Je partner in vlagatelj podjetja za luksuzna zimska oblačila Aztech in smučarskega opremljevalca Bomber, s katerim se je lani želel vrniti v svetovni pokal, a je bil še pogodbeno vezan na Head, zaradi česar se je spustil v neuspešno pravno bitko z nizozemskim velikanom.

Ukvarja se tudi z vzrejo dirkalnih konjev, rad igra golf, največ časa pa mu jemljejo otroci - zadnja dva, sina Nasha (2) in hčerko Emmie (1), ima z nekdanjo igralko odbojke Morgan Beck, s katero se je poročil leta 2012.

"Imam štiri otroke in je kar živahno, tako da je tole dejansko neke vrste dopust, priti na olimpijske igre," je povedal novinarjem v Pjongčangu. "Nikdar nisem užival v olimpijskih igrah zgolj kot gledalec, ki vsrkava vase vse dosežke športnikov in jih občuduje, brez tistega fokusa na svojo tekmo. Tega se že zelo veselim," pravi in med dogodki, ki ga zanimajo, poleg smučanja izpostavlja še deskanje na snegu, hokej in hitrostno drsanje

Brez možnosti za vrnitev

Občasno ga mladi tekmovalci, za katere Miller ostaja idol, tudi vprašajo za nasvet, a samosvoji Američan pravi, da jim ne trosi nekih silnih modrosti.

"Bolj se pogovarjamo. Ne gledajo me kot kako božanstvo, ampak sem precej dostopen. In smučanje je, v osnovi, zelo preprost šport. Gre za to, da čim hitreje prideš od točke A do točke B. Zelo hitro se lahko tekmovalec zmede in začne preveč razmišljati o določeni stvari, zato je včasih dovolj, če ti nekdo z izkušnjami preprosto pove - glej, ne obremenjuj se s temi stvarmi, ti se samo osredotoči, da boš peljal hitro. Hitrost je resnično celo bistvo smučarskih tekem," razmišlja avtor avtobiografije povednega naslova "Pelji hitro, bodi dober, zabavaj se".

Čeprav je Miller očitno še vedno navdušen nad smučanjem, pa ga nikakor ne sprašujte o morebitni vrnitvi v beli cirkus. "Ni šanse," je bil odločen v pogovoru za USA Today.

Brez (večjih) obžalovanj

Pa tudi obžalovanj glede svoje kariere, za katere mnogi menijo, da bi lahko bila še precej bolj ovenčana z odličji in zmagami, nima. Če že kaj, bi si želel samo, da bi bili njegovi porazi na OI 2006 in celotna kariera postavljeni v boljši kontekst.

"Da, sem rekel neprimerne stvari, sem unovčil sponzorske čeke in bil po barih, ampak reči, da me je vse skupaj brigalo ali da se nisem trudil ... Na koncu bi se verjetno res moral drugače vesti in početi drugačne stvari, ampak tak sem pač vedno bil. Ni bilo to nekaj novega ali šokantnega. In mediji mojih nastopov v Torinu niso dobro prikazali, samo rekli so, kakšna polomija so bili," je kritičen do (predvsem ameriških) medijev.

"Evropejci so zelo izobraženi, smučanje je del njihove kulture in to jim je všeč. Veliko Američanov pa tega športa ne razume in na koncu za njih štejejo samo medalje."

Bode Miller o možnostih Američanov na OI

Miller pravi, da komaj čaka na nastope Mikaele Shiffrin in Lindsey Vonn, da pa je prav tako entuziastičen glede potencialnih presenečenj. "To je tisto, kar je tako krasno pri OI - nihče ne ve. Vedno iščem navdahnjeno smučanje, tiste magične nastope, ko kdo res iz sebe spravi tisto najboljše."

Kar se tiče krize, v katero je padla 22-letna Shiffrinova pred odhodom v Pjongčang, Miller meni, da bo "najboljša smučarka, kar sem jih kdaj videl", iz nje izplavala. "Njene priprave so bile popolne in sezono je začela tako hitro in trdno. A ko si več mesecev na poti, ko tekmuješ vsak vikend in treniraš ves ta čas, te včasih to izmuči," je povedal Miller za Reuters.

Američan meni, da bi si morala Shiffrinova verjetno pred OI vzeti nekaj tednov počitka, da pa vseeno meni, da jo bosta njena izjemna fizična moč in telesna pripravljenost popeljali do zlata. "Trenutno nosi na ramenih ogromno breme, ne glede na to, ali tekmuje ali ne - tako dobra je. Ko si eden najboljših na svetu, prevzameš večji del pritiskov celotnega svetovnega pokala, oboževalcev, medijev, vseh. In izpuščanje tekem vidiš v vsakem športu - v košarki, golfu, Federer izpušča teniške turnirje ... Moraš si narediti svoj urnik, da ne pregoriš." Miller na možnost ameriških odličij v alpskem smučanju gleda realistično ("Nismo tako močni, kot smo že bili"), a optimistično ("Američani smo znani, da na velikih tekmovanjih iz žepov potegnemo vse adute"). Se pa zaveda, da so dekleta letos močnejša. "Mislim, da nas bodo morale reševati ženske - Lindsey in Mikaela sta zagotovo tu velesili. Sposobni sta skupaj osvojiti pet, šest, sedem medalj," razmišlja, hkrati pa opozarja tudi na Teda Ligetyja, ki da po poškodbi prihaja na OI lačen, da bi se dokazal, da se še lahko meri z mladci.

