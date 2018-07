Bode Miller spregovoril prvič po smrti hčerke

S soprogo Morgan pričakujeta novega otroka

31. julij 2018 ob 13:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Bode in Morgan Miller sta v svojem prvem intervjuju po smrti 19-mesečne hčerke Emmy dejala, da skušata osmisliti svoja življenja z ozaveščanjem staršev, kako preprečiti utopitve malčkov.

Prav utopitev je namreč najpogostejši vzrok smrti otrok med prvim in četrtim letom starosti.

Emeline (Emmy) Miller je umrla 10. junija, ko je padla v sosedov bazen na jugu Kalifornije.

Nekdanji ameriški smučar in nekdanja igralka odbojke sta v ponedeljek skrušena gostovala v oddaji Today, kjer sta opisala tisti tragični dan in pozvala starše, naj se bolje informirajo o nevarnostih, ki pretijo njihovim malčkom.

"Ne mine dan, da ne molim za priložnost, da bi se vrnila na tisti dan in spremenila stvari," je ihtela 31-letna Morgan, ki je bila za časa dogodka z Emmy in njenima bratcema, medtem ko je Bode odpeljal svojo najstarejšo hčerko iz druge zveze na športno tekmo.

"Ampak zdaj imava priložnost, da spremeniva življenja drugih staršev. Lahko živiva najina življenja z namenom in zagotoviva, da nobenim drugim staršem ne bo treba občutiti bolečine, ki jo čutiva midva."

Zakonca Miller sta sicer svoj bazen, v katerem sta se z otroki vsakodnevno kopala, zavarovala z varnostno ograjo, a njuna soseda, sicer dobra prijatelja, tovrtne varovalke nista imela.

Zgodilo se je v nekaj sekundah

Kot je povedala Morgan, se je vse skupaj zgodilo v nekaj sekundah. Sedela je v dnevni sobi in pila čaj, Emmy se je kobacala okoli nje, le nekaj metrov stran pa sta se igrala njen triletni sin Nash in petletni pastorek Nate.

"Emmy je hodila od mene do njiju, kar je bilo vsega 4 metre. Nenadoma se mi je zdelo pretiho," se je spominjala Morgan. "Sredi pogovora s sosedo sem vstala, se obrnila, šla do fantov in ju vprašala, kje je Emmy. Še preden je Nate lahko odgovoril, sem se obrnila in vrata na dvorišče, ki so bila prej zaprta, so bila rahlo priprta. Stisnilo me je pri srcu, odprla sem vrata in lebdela je na gladini bazena."

Morgan je takoj skočila v bazen, izvlekla Emmy in jo začela oživljati, medtem ko je soseda poklicala urgenco. Hkrati so poklicali tudi Bodeja, ki je bil tisti čas na tekmi softballa svoje desetletne hčerke Dacey. Najuspešnejši ameriški smučar vseh časov je lahko le nemo spremljal dramatični boj za hčerkino življenje. "Počutil sem se povsem nemočnega," je povedal v intervjuju.

Zdravniki so zakoncema sprva rekli, da obstaja možnost, da Emmy preživi, a je naslednji dan umrla v bolnišnici, saj so bili možgani predolgo brez kisika.

"To bi moral vsak vedeti"

Miller je izpostavil, da je utopitev vodilni vzrok smrti pri malčkih in da bi to morali vedeti vsi starši. "Bil sem pri vseh pediatričnih pregledih najinih otrok, pa ne morem reči, da bi mi enkrat to kdo omenil. Niti enkrat," je dejal 40-letnik, katerega starejši otroci so se pred nesrečo vsi udeležili tečaja, kako preprečiti utopitve.

Millerju se zdi govoriti javno o hčerkini smrti "neke vrste obveza". "Mislim, da na neki način pomaga celiti rane. Vsaj malce. Da morda preprečujeva, da bi se to zgodilo še komu drugemu."

Za Morgan je sicer najbolj boleč občutek krivde. "Živeti s tem je obupno in samo upam in molim, da bo kdaj laže," je dejala.

Zakoncema bolečino pomagajo prebolevati spomini na punčko, za katero Bode pravi, da je imela neverjetno močno osebnost, in preostali otroci. "Ko govorijo o njej in delijo zgodbe o njej, imajo vedno nasmešek na obrazih," je povedala Morgan. "In nenehno naju spominjajo, da so oni še vedno tu. In to nama pomaga, da se znova osredotočiva na tisto, kar še imava, in za kar sva izjemno hvaležna."

V pričakovanju naraščaja

Millerjeva sicer jeseni pričakujeta še enega otroka – da je Morgan noseča, sta razkrila le dva meseca pred tragedijo. Ta je vrgla temno luč tudi na blaženo stanje, ki bi moralo pomeniti vir veselja. "Moja prva skrb je bila ravno to. Poleg tega, da ne bom nikdar več videla svoje hčerke, sem se spraševala, kako naj rodim novega otroka v ta svet, ko pa sem ravno izgubila enega?"

"Ampak Emmy se je tako veselila bratca ali sestrice, nenehno je hodila naokoli s svojo punčko. In zdaj imava priložnost, da ljubiva tega otroka ne le za naju, ampak za Emmy."

Bode in Morgan sta se poročila leta 2012 – leta 2015 se jima je rodil sin Nash, leto dni kasneje pa Emmy. Bode ima še dva otroka iz prejšnjih zvez – leta 2008 rojeno Dacey in leta 2013 rojenega Nata. Slednji je bil plod bežne zveze z nekdanjo manekenko, gasilko in marinko, zanj pa se je bíl oster boj za skrbništvo.

Tragedije mu niso neznanka

Millerju družinske tragedije niso neznanka – leta 2013 je umrl njegov mlajši brat Chelone. 29-letni deskar je umrl zaradi epileptičnega napada, posledico motoristične nesreče iz leta 2005, zaradi katere je bil več dni v komi.

Na olimpijske igre v Soči leta 2014 bi morala brata skupaj, zato je Bode takrat osvojeni bron v solzah posvetil prav Chelonu.

Leta 2007 pa je Bode izgubil 24-letnega bratranca Lika Kenneyja, ki je v spopadu s policistom tega ubil, nato pa je Kenneyja ustrelil mimoidoči.

