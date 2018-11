Bode Miller z novim sinčkom celi rane po hčerkini smrti

Zakonca Miller Eastona poimenovala po treh tednih

Bode Miller je po skoraj dveh mesecih le razkril ime svojega najmlajšega otroka, sinčka, ki se je zakoncema Miller rodil pol leta po smrti njune hčerkice Emeline.

Novorojenčku, petemu otroku nekdanjega ameriškega smučarskega zvezdnika, sta starša dala ime Easton Vaughn Rek Miller – Easton je ime kraja v New Hampshiru, blizu katerega je 41-letni Miller odraščal.

Miller je o novem sinčku in bolečini ob izgubi leto in pol stare hčerkice spregovoril, kot že običajno, z NBC-jevo novinarko Savannah Guthrie. "Če obstaja ena stvar, ki lahko vsaj malce pomaga zaceliti rane in zapolniti tisto praznino v tvojem srcu, je to dojenček – in Easton je zelo poseben," je povedal Miller. "Razen pomanjkanja spanca je to lep proces."

Nekdanji smučar je razkril, da sta z ženo Morgan potrebovala kar precej časa, da sta našla pravo ime za najnovejšega člana družine Miller – kar tri tedne so ga preostali bratje in sestra klicali kar "mali bratec".

"Če bi Morgan rodila v porodnišnici, to ne bi bilo mogoče, saj te prisilijo, da napišeš ime, če pa rodiš doma, to ni težava, nihče ne zahteva imena," se je namuznil Miller.

Prisotnost Emeline se še čuti

Dotaknil se je tudi smrti male Emeline, ki je junija utonila v sosedovem bazenu v Kaliforniji. Miller je dejal, da "dnevi minevajo počasi", "meseci pa letijo". "Malo po malo vidiva luč na koncu predora, pot naprej. Vztrajati moraš, gristi naprej in skušati ostati pozitiven, a ni lahko. Mislim, da nikdar ne postane kaj dosti lažje," je dejal.

Miller tudi pravi, da je v družinskem domu še vedno čutiti prisotnost Emeline in da njegova starejša sinova, petletni Samuel in triletni Nash, redno govorita o njej.

Letošnje poletje se je število smrti malčkov v ZDA zaradi utopitve znižalo in Guthriejeva je namignila, da bi to lahko imelo opraviti tudi s tragično zgodbo zakoncev Miller, ki sta po smrti Emeline vložila veliko energije in časa za ozaveščanje o tej problematiki.

"Hotela sva prispevati k spremembam. Moj poziv k akciji je bil vedno namenjen temu, da se starši o tej temi pogovorijo s svojimi pediatri. Mislim, da je tu ta vrzel – nikdar nisem od kakega pediatra slišal opozoril pred utopitvijo, pa sem šel s svojimi otroki na toliko obiskov pri pediatrih, da je že smešno."

"Nihče noče biti malomaren. In mislim, da midva nisva bila. Gre bolj za usmerjanje nekaj energije na področja, kjer lahko kaj spremenimo – in ta odnos med staršem in pediatrom je res močen," še meni Miller.

