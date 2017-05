Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! V projekt bo po nekaterih napovedih že letos vključenih do 10 britanskih festivalov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bodo na Otoku obiskovalcem festivalov omogočili testiranje mamil?

Organizatorji skušajo preprečiti nadaljnje smrtne žrtve

22. maj 2017 ob 19:40

London - MMC RTV SLO

Organizatorju številnih velikih glasbenih dogodkov v Veliki Britaniji se je porodila zamisel, da bi na festivalih obiskovalcem omogočil testiranje mamil.

Ideja je, da bi organizator na festivalih postavil šotore, v katerih bi obiskovalci lahko testirali, katere snovi vsebujejo njihova mamila. Takšni šotori so bili na festivalih sicer že prisotni, vendar jih je policija uporabljala za testiranje zaseženih snovi, ki so jih nato uničili. Če bi bil nov pristop učinkovit, bi obiskovalci pred zaužitjem mamila sami prinesli na testiranje in s tem zmanjšali zdravstvena tveganja, ki jih prinaša uživanje prepovedanih snovi.

Melvin Benn, vodja podjetja Festival Republic, ki se ukvarja s promocijo glasbenih dogodkov in med drugim organizira dobro znana festivala v Readingu in Leedsu, si za uresničitev zamisli prizadeva pridobiti podporo britanskega sveta policijskih načelnikov (NPCC) in westyorkshirske policije. Brez njihove podpore bi bila izvedba projekta nemogoča. Benn je optimističen in pravi, da bo sistem začel delovati še letos.

Predstavnik yorkshirske policije Andy Battle je za Guardian povedal, da so pripravljeni podpreti predlog organizatorjev festivalov. Dodal je, da ne podpirajo uživanja prepovedanih snovi, ampak se ob tem zavedajo, da bodo nekateri posamezniki to nadaljevali ne glede na vse, zato mora tudi policija svoje prijeme prilagoditi temu, da zagotovi čim večjo varnost vseh ljudi.

Festival Republic pri načrtovanju sodeluje z britansko organizacijo Loop, ki se ukvarja z zmanjševanjem škodljivih posledic pri uporabi mamil in alkohola. Ustanoviteljica organizacije Fiona Measham je povedala, da je zelo zadovoljna, da policija na prvo mesto postavlja zdravje in varnost obiskovalcev festivala.

Povod za pobudo je bilo več tragičnih dogodkov, ki so spremljali pretekle festivale. Med drugim je lani v Leedsu zaradi uporabe prepovedanih snovi umrl 17-letnik, na škotskem festivalu T in the Park pa sta zaradi mamil umrla še dva najstnika.

M. Z.