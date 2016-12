Bodo neizdane skladbe Georgea Michaela za vedno ostale v osebnem arhivu?

"Če bi jih želel izdati, bi to storil že zdavnaj"

29. december 2016 ob 10:32

George Michael je za seboj pustil ogromno neizdanih skladb, ki pa bi lahko za vedno ostale skrite od oči javnosti, saj želijo menedžerji spoštovati glasbenikovo odločitev, da ostanejo v osebnem arhivu.

Fadi Fawaz je po partnerjevi smrti na spletu objavil skladbo This Kind Of Love, ki jo je Michael v devetdesetih ustvarjal z Eltonom Johnom, a mu je nikoli ni uspelo končati. Skladba je bila takoj po objavi na voljo na najrazličnejših spletnih kanalih, a oboževalci so vseeno prosili za uradno studijsko različico, ki bi bila pravilno studijsko obdelana.

Glasbenikovi bližnji, med drugim tudi Andrew Ridgeley, s katerim je pokojni glasbenik sodeloval pri duetu Wham!, so oboževalce pozvali, naj uživajo v skladbah, katerih izdajo je George Michael odobril, ko je bil še živ.

Oboževalci so na družbenih omrežjih pozivali, da bi se lahko z uradno izdajo skladbe zbiral denar za Michaelove najljubše dobrodelne organizacije, Ridgeley pa je njihove prošnje ostro zavrnil. "Ne, saj je imel George Michael pod nadzorom čisto vse, kar je bilo povezano z izdajo glasbenega gradiva. Nihče nima pravice, da bi zaradi kakršnih koli razlogov v to posegal."

"George je bil odličen glasbenik, a hkrati tudi velik perfekcionist," je dejal vir blizu glasbenikove družine. "Zato je velikokrat vsako stvar posnel večkrat in vedno izdal samo tisto, v kar je resnično verjel."

Glasbenikovi menedžerji sicer še vedno niso uradno potrdili, kako bo z izdajo skladb, bilo pa naj bi jih za več kot tri studijske albume.

Na Michaelovem pogrebu naj bi pel Elton John, zapel pa naj različico njunega dueta Don't Let the Sun Go Down On Me. Nekateri so že začeli napovedovati, da bo njegov pogreb največji britanski pogreb po princesi Diani.

