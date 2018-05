Bodočo princeso Meghan bo pred oltar pospremil oče

Na poroki bosta tako njen oče kot mati

4. maj 2018

Ameriško igralko Meghan Markle bo na kraljevi poroki s princem Harryjem pred oltar pospremil oče Thomas, so sporočili z britanskega dvora.

Novica v medije prihaja po tem, ko je njen polbrat v preteklih dneh trdil, da prihodnja mladoporočenca močno zapostavljata nevestino družino. "Oba nevestina starša bosta imela na poroki pomembno vlogo," so po bratovem incidentu zapisali predstavniki kraljeve družine v sporočilu za javnost. Tako se bo njena mati Doria Ragland skupaj z Meghan z avtomobilom pripeljala do Windsorskega gradu, oče Thomas Markle pa jo bo pospremil do oltarja.

Njen polbrat Thomas Markle Jr. je sicer v četrtek v odprtem pismu skorajšnja mladoporočenca obtožil, da se sploh ne ukvarjata z nevestino družino, ob tem pa dodal, da za princa Harryja še ni prepozno in še lahko odpove poroko, ki "je največja napaka v zgodovini kraljevih porok".

Kraljeva družina je v odzivu dodala, da "se vsi že zelo veselijo, da bodo starša gospodične Markle lahko pozdravili v Windsorju". Njena starša sta sicer ločena, v Veliko Britanijo pa bosta prispela že nekaj dni pred samo poroko in nekaj časa preživela s kraljico Elizabeto II. in princem Filipom, spoznala pa bosta tudi Harryjevega očeta, princa Charlesa.

Na poročni obred in sprejem je povabljenih približno 600 gostov, Harry in Meghan pa sta poleg omenjenih povabila tudi 2.640 Britancev, ki bodo v parku gradu pričakali prihod ženina in neveste v kapelo svetega Jurija. Po obredu si bodo ogledali še njun odhod v kočiji s konjsko vprego, s katero se bosta popeljala po mestu.

V mestecu Windsor so sicer priprave na dogodek leta že v polnem teku - upravljavci železnic so napovedali obratovanje dodatnih vlakov, v mestu, ki leži zahodno od Londona, pa so že uredili tudi dodatnih 6.000 parkirnih mest.

