Bohemian Rhapsody največkrat pretočena skladba iz 20. stoletja

Tudi film postal uspešnica

11. december 2018 ob 09:09,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 09:50

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Bohemian Rhapsody, zimzelena uspešnica zasedbe Queen, je dobila še eno priznanje - postala je največkrat pretočena pesem iz 20. stoletja.

Queeni so skladbo Bohemian Rhapsody napisali leta 1975. Foto: AP

Ko so člani zasedbe pesem ustvarili, se je oglasilo veliko dvomljivcev, ki so opozarjali na to, da je šestminutna pesem predolga za radijske postaje, da je zaradi opernih vložkov čudna in da vsebuje neobičajne besede, kot sta Galileo in Scaramouche. A Bohemian Rhapsody se je kljub tem značilnostim (ali prav zaradi njih) zapisala v zgodovino svetovne glasbe.

V ponedeljek je pesem postala tudi uradno največkrat pretočena skladba iz 20. stoletja, je sporočila založniška hiša Universal Music Group, ki je upoštevala statistiko s strani Spotify, Apple Music in Deezer ter z YouTuba. Bohemian Rhapsody je po številu pretokov prehitela Nirvanino uspešnico Smells Like Teen Spirit in pesem Sweet Child O'Mine zasedbe Guns N' Roses. Pesem je nastala leta 1975, tako njen avdioposnetek kot videospot pa sta bila po svetu pretočena več kot 1,6-milijardkrat.

Bohemian Rhapsody je seveda velik zagon v zadnjem času dobila po zaslugi istoimenskega filma, ki govori o življenju pevca Freddieja Mercuryja in drugih članov skupine. V njem glavno vlogo igra Egipčan Rami Malek. Film je v petih tednih po premieri postal tudi najdonosnejša filmska glasbena biografija vse h časov, saj je film zaslužil že 600 milijonov dolarjev.



A. P. J.