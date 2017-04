Boj z depresijo zvezdnice serije Igra prestolov

Igra prestolov se vrača poleti

16. april 2017 ob 21:12

London - MMC RTV SLO

Lena Headey v seriji Igra prestolov upodablja neusmiljeno kraljico Cersei Lannister, toda v zasebnem življenju ni tako močna, saj se bori s tesnobo in depresijo.

Breme slave je za 43-letnico veliko. "Veliko razmišljam o življenju in težavah. Prav zato se borim s tesnobo in depresijo," je zapisala igralka v pogovoru s svojimi oboževalci na Twitterju in dodala, da je tesnoba kot zver, proti kateri se moraš boriti in se je osvoboditi, preden te pošlje nazaj v divjino.

Britanska igralka je mama dveh otrok. V svoji dolgoletni karieri je odigrala različne vloge in pokazala svoj talent. Igrala je v trilerju The Cave (2005), v seriji Terminator: Kronike Sarah Connor (2008-2009), v filmu 300 je igrala špartansko kraljico, Leonidasovo ženo, pred tem pa je svoj pečat pustila še v romantični komediji Imagine Me & You, v kateri je igrala lezbijko, ki ima svojo cvetličarno.

Njeni oboževalci pa že odštevajo dni do novih epizod Igre prestolov. Kot je razkril napovednik, se bo njen lik boril za prevlado. Kot je znano, bo premiera prve epizode sedme sezone 16. julija, v nasprotju s prvimi šestimi (vsaka je imela po deset epizod) pa bo obsegala le sedem epizod.

K. K.