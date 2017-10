Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zaradi priljubljenosti jogurta so se prebivalci bolgarske vasice začeli učiti kitajščine (fotografija je simbolična). Foto: www. freedigitalphotos.net Zaradi vedno večjega zanimanja za bolgarsko vasico so njeni prebivalci začeli leta 2015 prirejati festival jogurta. Foto: www. freedigitalphotos.net Bolgari pa so to spoznali za priložnost, da kitajskim turistom začnejo prodajati svoje tradicionalne izdelke. Foto: www. freedigitalphotos.net Dodaj v

Bolgari se pospešeno učijo kitajščine ... zaradi jogurta

Kitajski jogurt s pridihom Bolgarije

10. oktober 2017 ob 11:56

Sofija - MMC RTV SLO

"Prijatelji iz Kitajske, pozdravljeni v Momčilovcih," je najbolj pogosti stavek na tečaju kitajščine oziroma natančneje standardne mandarinščine, ki se ga učijo v vasici na jugu Bolgarije.

Jogurt, ki so ga Kitajci poimenovali po gorski vasici Momčilovci, je postala prava prodajna uspešnica. In to je tudi razlog, zakaj vasico na jugu Bolgarije vsako leto obišče okoli tisoč kitajskih turistov v času kitajsko-bolgarskega festivala jogurta. Kot zanimivost: v vasi živi zgolj 1.200 ljudi.

Letos so po poročanju spletne strani Al Jazeera organizirali že tretji tovrstni festival. In pri sami organizaciji sodeluje kitajsko podjetje, ki proizvaja jogurt, za katerega pravijo, da je v njem bakterija, ki podaljšuje življenje.

Kitajski velikan za proizvodnjo mlečnih izdelkov Bright Diary je začel proizvajati jogurt v Šanghaju pred sedmimi leti. Še vedno ostaja uganka, zakaj so si izbrali prav ime mesta Momčilovci. Na embalaži je sicer napis: "Momčilovci - vas, kjer ljudje živijo dolgo in kjer življenje teče počasi in mirno."

Prebivalci bolgarske vasice na začetku niso imeli prav velike koristi od prodaje jogurtov, ki je Kitajcem prinašalo okoli 100 milijonov ameriških dolarjev dobička. Toda posledično se je povečalo zanimanje Kitajcev za ta kraj.

"Proizvodnja jogurta nima nobene zveze z Bolgarijo, toda naša blagovna znamka je povezana z njo in pomaga pri promociji države kot turističnega cilja," je pojasnil Ivan Todorov iz bolgarskega središča za razvoj naložbe in turizem na Kitajskem.

Promocija tradicije in dolgega življenja

Promocijska akcija je šla že tako daleč, da v vas pripotujejo kitajske televizijske ekipe, ki poslušajo skupaj s približno 50 plačanimi statisti in lokalnimi prebivalci poustvariti vzdušje počitniške meke za ljubitelje jogurtov. Hkrati pa kažejo še barvito pokrajino in predstavljajo folkloro. Poudarek je na tradiciji in dolgem življenju - sporočilu, ki ga želijo prodati na Kitajskem.

