Bolj zrel in bolj udoben

Citroën C4 cactus

27. oktober 2017 ob 07:22

Pariz - MMC RTV SLO

Citroën pri prenovljenem C4 cactus stavi vse na udobje. Ta poleg osveženega videza v slogu najnovejših hišnih modelov prinaša inovativno vzmetenje, izjemno udobne sedeže in nove asistenčne sisteme.

C4 cactus je s prenovo postal bolj eleganten in uglajen. Oblika zunananjosti zvesto sledi najnovejšemu hišnemu slogu. Spredaj se to kaže s svetili v dveh nivojih, zadaj pa so prav tako najbolj opazne nove, večje luči s tehniko LED. Posebni Francoz je še vedno opremljen z robustnimi zaključki odbijačev in zaščitnimi obrobami blatnikov, posebni zaščitni zračni mehurčki Airbumps pa so se preselili nižje, nad pragove in so zato nekoliko manj poudarjeni.

V notranjosti je avtomobil ohranil vodoravne linije armaturne plošče z rahlim retro pridihom in z digitalnimi instrumenti v glavni vlogi. Vozniku sta tako na voljo digitalna instrumenta plošča ter 17,8-centimetrski (7-palčni) zaslon na dotik.

Prvič v Evropi

Na tehničnem področju predstavlja glavno novost inovativno vzmetenje s hidravličnimi progresivnimi dročniki, ki ga je Citroën prvič predstavil z modelom C5 aircross, s prenovljenim cactusom pa prvič prihaja v Evropo. Hidravlični dročniki med drugim omogočajo večji hod blažilnikom in s tem zagotavljajo več udobja. Tu pa so tudi novi sedeži Advanced Comfort s polnilom iz poliuretanske pene, ki zagotavlja udobje tudi po daljšem času, saj preprečuje izgubo oblike na daljših vožnjah in po dolgoletni uporabi.

Prenova je prinesla več asistenčnih sistemov, ki so v zadnjem času postali samoumevni tudi v tem razredu. Tu velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za opozarjanje na nenamerno zapuščanje voznega pasu, nadzor mrtvega kot in parkirni asistent.

V bencinski motorni ponudbi bo poleg 1,2-litrskih trivaljnikov s 60 in 81 kilovati (82 in 110 KM) po novem na voljo še močnejši trivaljni stroj z enako prostornino, ki zmore 96 kilovatov (130 KM). Pri dizlih bo ob začetku prodaje na voljo 1,6-litrski stroj s 74 kilovati (100 KM), kasneje pa se mu bo pridružila različica z 81 kilovati (110 KM) v kombinaciji s samodejnim šeststopenjskim menjalnikom.

Martin Macarol