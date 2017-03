Boljša goriva ne izboljšujejo le zmogljivosti, ampak tudi varujejo motor

Sodobni motorji postajajo vse bolj zahtevni in vse večjim zahtevam morajo ustrezati tudi goriva.

O tem gotovo veliko ve OMV-jev razvojni inženir dr. Nikolai Schubert, s katerim sta se Andrej Brglez in David Urankar pogovarjala v paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije.

OMV je v Tehnološkem paviljonu predstavil svoje novo gorivo MaxxMotion 100plus. Ta ustreza zahtevam listine avtomobilskih proizvajalcev Worldwide Fuel Charter, ki promovirajo optimalno kakovost goriva za doseganje visokih zahtev sodobnih motorjev. Kot pravi Schubert, gorivo ne izboljšuje le zmogljivosti, ki pridejo do izraza predvsem pri pospeševanju in odzivnosti, ampak poskrbi tudi za boljše izgorevanje gorivne zmesi, preprečuje in čisti usedline v izgorevalni komori, preprečuje korozijo in pripomore k zmanjšanju trenja med stenami bata in valja.

Postavljena merila minimalna

Schuberta smo najprej vprašali, kakšna so merila pri proizvodnji naftnih derivatov in kako jih dosegajo. Avtomobilska industrija je postavila minimalna merila, ki pa so res minimalna. Pri OMV-ju si prizadevajo, da bi dosegali najvišja merila v skladu z WWF-om. Da bi to dosegli, morajo gorivo drugače zasnovati in mu dodajati aditive, s katerimi dosegajo zahteve.

Zakaj bi kupec plačal za boljše gorivo več? Z večjo kakovostjo goriva izboljšujejo predvsem njegove izgorevalne lastnosti, kar se odrazi v boljših zmogljivostih in manjši porabi goriva in emisijah. S skrbjo za čistost motorja zagotovijo tudi njegovo zaščito. Motor ostaja čist vso življenjsko dobo, kar za stranko sicer ni očitno, a vodi k manj težavam v življenjski dobi motorja. Tudi emisije ostajajo stabilnejše.

Goriva se morajo prilagajati novim motorjem

Danes težimo k zmanjševanju motorjev, ki so opremljeni s sposobnejšimi nadzornimi enotami. Merijo tudi kakovost izgorevanja, ki je rezultat kakovosti goriva, ki ji torej lahko prilagodijo nastavitve motorja. Oktansko število je zato zelo pomembno, saj zagotavlja boljše izgorevanje gorivne zmesi. Motor zato deluje pri večjih zmogljivostih, z manj emisijami in učinkoviteje. Določene prednosti so tudi pri starejših motorjih, pri katerih se po daljšem času naberejo obloge, te pa lahko vodijo k povečanemu tveganju klenkanja. Če gorivo očisti obloge, motor deluje bolje.

Kljub prehodu na alternativne pogone bodo še dolgo ostala pomembna tudi fosilna goriva, ki imajo veliko energijsko gostoto, preprosto pa je tudi ravnanje z njimi. Danes se spopadajo z zahtevnimi izzivi, a še vedno obstajajo možnosti za izboljšave. Razvila se bo tehnologija goriv in motorjev, zato Schubert meni, da bosta bencin in plinsko olje še dolgo med nami.

