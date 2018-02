Bollywood žaluje za svojo prvo zvezdnico – umrla je Šridevi

V karieri je nastopila v več kot 300 filmih

25. februar 2018 ob 13:40

Dubaj - MMC RTV SLO

Preminula je indijska igralka Šridevi Kapur (Sridevi Kapoor), ki jo mnogi označujejo za prvo pravo bollywoodsko zvezdnico v zgodovini. Umrla je v svojem 55. letu.

Šridevi Kapur je umrla zaradi zastoja srca v Dubaju, kamor je prišla, da bi se udeležila poroke enega izmed družinskih članov.

V svoji petdesetletni igralski karieri - nastopati je začela že kot 4-letna deklica - se je pojavila v več kot 300 filmih in za svoje vloge prejela številne nagrade. Za svoje delo je prejela tudi padmo šri (Padma Shri), eno izmed najvišjih indijskih državnih priznanj.

Šridevi se je leta 1963 rodila kot Šri Amma Janger Ajjapan v indijski zvezni državi Tamil Nadu, ki leži na jugu indijskega polotoka. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je svojo kariero začela v tamilskih filmih, v Bollywood pa je vstopila leta 1979, ko je nastopila v filmu Solva Swan.

Med največje indijske filmske zvezdnice jo je izstrelila vloga v filmu Sadma, ki je izšel leta 1983. Istega leta je Sridevi nastopila tudi v filmski uspešnici Himmatwala in si s tem dokončno zagotovila mesto med najslavnejšimi bollywoodskimi igralci.

V 80. in 90. letih je srca indijskega občinstva osvajala z upodabljanjem različnih filmskih junakinj. Javnosti se je prikupila predvsem zato, ker so bile junakinje, ki jih je upodabljala, drznejše in odločnejše od klasičnih bollywoodskih ženskih likov.

Šridevi se je s filmskih platen umaknila leta 1996, ko se je poročila s filmskim producentom Boneyjem Kapurjem. V zakonu sta se jima rodili dve hčeri. Na bollywoodsko sceno se je vrnila leta 2012, ko je nastopila v filmu English Vinglish, in leta 2017, ko so jo oboževalci lahko gledali še v filmu Mom. To je bila tudi njena zadnja filmska vloga.

M. Z.