Bolt po "upokojitvi" iz šprinta v nogomet, cilja kar med prvoligaše

Sanja, da bi nekoč zaigral za Manchester United

6. maj 2017 ob 16:44

Pariz - MMC RTV SLO/STA

"Želim postati eden izmed najboljših petdesetih nogometašev na svetu. Prepričan sem, da lahko, če bom dobil priložnost, na sezono dosežem vsaj 20 golov," pravi 30-letni Usain Bolt.

Jamajški atlet, najhitrejši človek na svetu, ki ima v svoji zbirki osem zlatih olimpijskih kolajn in enajst zlatih s svetovnih prvenstev, je napovedal slovo od atletskih stez po letošnjem svetovnem prvenstvu v Londonu. Ne pa tudi od športa, saj si želi kariero nadaljevati kot nogometaš.

Sanje United, realnost Borussia?

"Zaljubljen sem v nogomet in že nekaj let razmišljam, da bi ga igral na najvišji ravni. Upam, da bom dobil pravo priložnost. V zadnjih nekaj mesecih sem se pogovarjal z nekaterimi klubi, vendar ni bilo še nič konkretnega. Počakajmo, bomo videli, ali se bo iz tega kaj izcimilo," je poleg izjave v uvodu povedal v pogovoru za francosko revijo So Foot magazine.

Bolt je sicer velik navijač Manchester Uniteda. Njegove sanje so, da bi nekoč dobil priložnost v tem klubu, a je za zdaj bližje temu, da bo priložnost dobil v Borussii Dortmund, s katero naj bi v septembru treniral tri ali štiri dni.

"Naredil bom vse, da bom dobro pripravljen. Nogomet je telesno zelo zahteven šport, pa tudi sam nisem več rosno mlad, ampak prepričan sem, da lahko na najvišji ravni igram najmanj štiri leta," je dodal Bolt, ki je na vprašanje novinarja, ali bi se morda preizkusil tudi v francoski drugi ligi, odgovoril: "Zakaj pa ne? Nekje je treba začeti, ampak potrebujem ambiciozno ekipo."

A. K.