Bomo po Pokemonih v nadgrajeni resničnosti lovili še Yodo in Dartha Vaderja?

Disney raziskuje potencial nadgrajene resničnosti

28. avgust 2017 ob 16:53

Norija okrog igre Pokémon Go je po dobrem letu dni bolj ali manj pozabljena. Kako pa se bo princip nadgrajene resničnosti obnesel v svetu Obi-Wan Kenobija? Pri Disneyu bodo svojo naslednjo veliko idejo predstavili naslednji mesec.

Gigant Disney je našel še en način, kako vnovčiti svojo največjo in najdonosnejšo franšizo. Zdaj, ko je premiera naslednje epizode v sagi Vojna zvezd, Zadnjega jedija, že na obzorju, pripravljajo igro v nadgrajeni resničnosti galaksije daleč, daleč stran.

Lanska lekcija podjetja Nintendo se je očitno prijela: zaradi vsesplošnega lova na virtualne Pikachuje in druge zveri v resničnem svetu je tržna vrednost podjetja narasla za neverjetne 7,5 milijarde dolarjev. Samo vprašanje časa je bilo, preden je začela še konkurenca tuhtati, kako čimbolj donosno nadgraditi naš, že sam po sebi tridimenzionalni svet ...

Admiral Ackbar se skriva za najbližjim vogalom

Disneyev najnovejši promocijski prijem bo torej "lov na zaklad" orjaških dimenzij. 1. septembra, ko se začne prvi intenzivni val promocije Zadnjega jedija, bodo zagnali igro Find the Force, ki bo vezana na 20 tisoč Disneyevih trgovin v 30 državah po svetu. Igralci bodo lahko v nadgrajeni resničnosti lovili 15 likov iz vesolja Vojne zvezd. Med njimi bosta denimo Rey in kultni Chewbacca, pa tudi dva popolnoma nova lika, ki ju bomo pobliže spoznali šele v naslednjem filmu.

Kdor bo hotel igrati, si bo moral na pametni telefon naložiti aplikacijo Star Wars in se napotiti v eno od sodelujočih trgovin (nam najbližje je šele trgovina Lego v Milanu ter izpostave Galerie Kaufhof v Nemčiji). Prek telefonskega ekrana bo tam mogoče najti skrite like v našem, resničnem svetu, jih fotografirati ali posneti in nato svoje "najdbe" deliti prek družbenih omrežij.

"Veselimo se, da bo nadgrajena resničnost oboževalcem omogočilam da bodo ta svet izkusili na čisto nov način," je izjavila Kathleen Kennedy, predsednica podjetja Lucasfilm, ki je v Disneyevi lasti.

Treba je imeti pred očmi, da je ravno franšiza Vojne zvezd pred davnimi štirimi desetletji "izumila" koncept prodajanja tematskih igrač, ki se je danes razrasel na nezamisljive dimenzije. Zato je najbrž neko poetično ravnovesje v tem, da so zdaj med prvimi, ki raziskujejo potencial filmske promocije v nadgrajeni resničnosti.

Po okroglem droidu prihajajo porgi

Da podjetje občutka za trženje še ni zigubilo, so dokazali že ob zagonu nove trilogije, ki nam je dala novega, fotogeničnega malega droida, BB-8, ki se v obliki najrazličnejših igrač odlično prodaja. Že zdaj vemo, da bodo v povezavi z Zadnjim jedijem stavili na nove like "porgov" - malih živali s planeta Ahch-To, na katerem je Luke Skywalker živel v svojih letih izgnanstva po bitki na Endorju. Porgi so videti kot križanci med kosmatimi ewoki in vrabci in se zdijo kot nalašč za božično-novoletna darila ...

Vojna zvezd je bila najbolje prodajana znamka v ameriški industriji igrač v letih 2015 in 2016: v tem obdobju so prodali za milijardo in pol dolarjev predmetov s svojimi logotipi.

Svetovna premiera osmega dela sage Vojna zvezd, The Last Jedi, je napovedana za 15. december. Večina sodelujočih trgovin bo Lov na Silo ponujala do takrat.

