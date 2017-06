Bomo v Frankfurtu videli tudi električni BMW serije 3?

Pospešena elektrifikacija

30. junij 2017 ob 07:20

Frankfurt - MMC RTV SLO

Glasno napovedan prihod prvega Teslovega modela za široke množice naj bi tudi Bavarce spodbudil k razvoju popolnoma električne različice modela serije 3. To naj bi predstavili že septembra v Frankfurtu.

Elon Musk je s podjetjem Tesla Motors nedvomno začetnik moderne avtomobilske elektrifikacije. Toda dokler je proizvajal le modele višjega cenovnega razreda, je bilo videti, kot da se velikih proizvajalcev to ne tiče. Zdaj, ko je v svojem slogu z veliko medijsko odmevnostjo napovedal prihod množičnega in cenovno bolj dosegljivega modela ter zanj dobil skoraj pol milijona prednaročil, pa se je položaj precej spremenil.

Model 3, za katerega bo treba v osnovni izvedbi odšteti 35 tisoč dolarjev (pribl. 31 tisoč evrov), bo namreč skakal v zelje premijskim limuzinam srednjega razreda, kot so audi A4, BMW serije 3 in mercedes razreda C, pri čemer naj bi bil njegov glavni tekmec bavarska trojka.

V zvezi s tem je nemški Handelsblatt poročal, da BMW snuje električno različico serije 3, ki jo bo predstavil že na začetku letošnje jeseni na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

S 400 kilometri dosega

Električna različica serije 3, ki sicer za bavarsko znamko predstavlja volumenski model, bo lahko z enim polnjenjem prevozila 400 kilometrov. Handelsblatt ob tem poroča, da gre za neoposreden odgovor na Teslov težko pričakovani model 3, ki bo na prodaj od konca letošnjega leta. Kalifornijsko podjetje je zanj prejelo več sto tisoč prednaročil s pologom v višini tisoč dolarjev, serijska proizvodnja pa naj bi stekla julija.

BMW načrtov o električni seriji 3 za zdaj ne želi komentirati.

Martin Macarol