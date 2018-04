Bomo z Amazonovim Gospodarjem prstanov dobili najdražjo serijo vseh časov?

Pet sezon serije bi lahko stalo do milijarde dolarjev

6. april 2018 ob 11:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Potem ko je od lanske jeseni znano, da se bo Amazon loti snemanja serije Gospodar prstanov, so te dni razkrili še, da se je za zdaj ta spletni velikan obvezal k produkciji petih sezon, za kar nameravajo nameniti ogromen finančni vložek.

Spletni trgovec Amazon, ki ima pod svojim okriljem tudi lastni filmski studio, je lani za 250 milijonov dolarjev pridobil pravice za trilogijo knjig J. R. R. Tolkiena, kar so razkrili že novembra. Takrat so oznanili tudi, da bo dogajanje v seriji postavljeno v čas pred zgodbo v Bratovščini prstana, kar je bil istoimenski prvi del trilogije, ki jo je na veliko platno spravil režiser Peter Jackson.

Tudi sicer pri Amazonu zadnja leta veliko energije in sredstev vlagajo v razvijanje izvirnih vsebin. V sklopu svojega naročniškega paketa Amazon Prime pa so svojo ponudbo med drugim razširili še s spletno televizijo oziroma videovsebinami na zahtevo, podobno Netflixu.

Tudi konkuriranje Netflixu in HBO-ju

Amazon očitno goji ogromna pričakovanja do svojega prihajajočega paradnega konja, saj naj bi po poročanju Hollywood Reporterja za ta projekt namenil več kot milijardo dolarjev, pri čemer so vključeni tudi stroški kastinga, producentov in vizualnih učinkov. Ta znesek pomeni, da naj bi šlo za najdražjo serijo v zgodovini televizije. S tem bi pristala na vrhu seznama, na katerem so trenutno serije, kot sta starejši Prijatelji in Urgenca ter novejši HBO-jeva Igra prestolov in Netflixova Krona.

Za primerjavo lahko omenimo, da je tiskovna agencija Associated Press leta 2014 poročala, da je trilogija Hobit, ki jo je Jackson posnel po trilogiji Gospodarja prstanov, stala okoli 745 milijonov dolarjev. Skupno šest filmov trilogij Gospodar prstanov in Hobit je v blagajne prineslo kar 5,85 milijard dolarjev.

Se Peter Jackson vrača v Srednji svet?

Režiser Peter Jackson, ki je v letu 2004 osvojil tri oskarje za Gospodarja prstanov: Kraljeva vrnitev, za zdaj še ni povezan s serijo, vendar je njegov zastopnik Peter Nelson nedavno začel pogajanja z Amazonom o možnosti režiserjeve vrnitve v Tolkienov Srednji svet.

"Gospodar prstanov je kulturni fenomen, ki je s pomočjo literature in velikega platna osvojil domišljijo več generacij privržencev," je v jesenski izjavi za javnost povedala vodja produkcije serij pri Amazonu Sharon Tal Yguado, ki je na tem položaju, odkar je po obtožbi spolnega nadlegovanja odstopil vodja Studiev Amazon Roy Price. Že jeseni pa je predstavnik Tolkienovega sklada in založniške hiše HarperCollines Matt Galsor povedal, da je Amazon predstavil "izjemne ideje za predstavitev predtem še neraziskanih zgodb, ki temeljijo na Tolkienovem izvirnem pisanju."

"Gre predvsem za otroka tistega časa," je še glede ogromnega finančnega podviga povedal zastopnik režiserja Jacksona. "Smo v dobi, v kateri pretočni ponudniki zaračunavajo za svoje storitve. Mislim, da se pri Amazonu zgledujejo po filmskih studiih s poudarkom na franšizah. Prav tako se zavedajo, da za tako ogromno produkcijo potrebuješ gledalce, ki so prilepljeni na zaslone, kar pa lahko dosežeš s franšiznimi naslovi," je še dejal Nelson.

P. G.