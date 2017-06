Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Booka Shade veljata za veterana frankfurtskega elektronskega prizorišča. Na začetku sta se žanrsko osredotočila na synth-pop in si s tem pridobila veliko zaledje oboževalcev. Foto: EPA Širša javnost ju je sprejela po izdaji EP-plošč Mandarine in Body Language. Po njihovi izdaji so sledili nastopi na festivalih, kot so Glasbonbury, Coachella, Rock Werchter ... Foto: EPA Glasba Booka Shade ni rezervirana izključno za ljubitelje elektronske glasbe, saj je duo nastopal tudi že na festivalu džezovske glasbe v Montreuxu, kjer je združil moči s svetovno priznanim pianistom Lang Langom. Foto: EPA Booka Shade sta nedavno nastopila na festivalu InMusic v Zagrebu. Foto: Menedžment izvajalca Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Booka Shade: Pripravljava prav posebni nastop za Ljubljano

MMC-jev pogovor s članoma zasedbe Booka Shade

26. junij 2017 ob 13:58

Zagreb - MMC RTV SLO

"Znova sva začela iz ničle," po 12 letih na glasbenem prizorišču pravita člana nemškega housa dua Booka Shade, ki bosta eno izmed osrednjih imen festivala urbane kulture v Ljubljani.

Med 30. junijem in 1. julijem se bo na desetih prizoriščih zvrsitlo več kot 30 različnih domačih in tujih izvajalcev. Med največjimi imeni pa se poleg Booka Shade pojavljajo tudi Frank iz Fun Lovin' Criminals in Jazzanova feat. Paul Randolph. V sklopu festivala pa bodo obiskovalci prvič praznovali tudi mednarodni dan raggae glasbe in se s tem pridružili 35 mestom po svetu.

Festival bo razdeljen na tri vsebinske sklope: dnevno dogajanje po različnih lokacijah v Ljubljani, osrednji koncertni del na Kongresnem trgu ter na serijo t. i. "after partyjev" po različnih ljubljanskih klubih. Zadnji dan festivala bosta na oder Kongresnega trga stopila tudi Walter Merziger in Arno Kammermeier. Mojstra house glasbe sta prav letos izdala nov album, s katerim sta naredila odmik od preteklih stvaritev.

Več o njem pa si lahko preberete spodaj.

Vaš novi album se imenuje Galvany Street - gre za besedno skovanko, ki združuje galvaniziranje in ulico. Kaj vas najbolj navdušuje na teh dveh elementih?

AK: Ko smo razmišljali o združitvi moči s Craigom Walkerjem, smo se začeli zavedati, da bo šlo za združitev dveh energij in da bo iz tega nastalo nekaj novega.

WM: Zlitje energij ...

AK: ... Zato smo vključili v ime galvaniziranje.

Po več kot desetih letih na glasbenem prizorišču, ste se odločili, da spremenite glasbeno smer. Kaj je bil razlog za to spremembo? Na kateri točki ste se začeli zavedati, da je to nekaj, kar je nujno potrebno?

WM: To je bil eksperiment. Hotela sva pristopiti do ustvarjanja iz drugega zornega kota, zato sva začela dodajati več vokalnih vložkov v skladbe. To ne pomeni, da ne ustvarjava več plesne oz. elektronske glasbe. Zdaj, ko sva zaključila s tem albumom, sva dobila tudi nove ideje za naslednjega.

Gre za precejšnji odklon od skladb, ki smo jih bili vajeni od vaju v preteklosti - sta imela začrtano smer, kam se bosta usmerila, še preden sta začela z ustvarjanjem?

AK: Edino pravilo, ki sva si ga postavila, je bilo, da ne želiva zveneti tako, kot sva v preteklosti. Hotela sva narediti nekaj novega in nisva hotela uporabljati tech-house elemente, ki sva jih v preteklosti. Zelo sva bila odprta za nove ideje in znova sva začela iz ničle. Vse je bilo mogoče. In to je bilo zelo lepa izkušnja, kajti po 12 letih skupnega dela, je nov začetek zelo osvobajajoč.

Kako ste spremenili pristop pri ustvarjanju tega albuma?

AK: Večji poudarek je bil na harmonijah, refrenih in besedilih. Tega po navadi nimamo v tehno glasbi - tam je drugačen pristop. Tvoj cilj je, da osrečiš ljudi na plesišču in poskrbiš za popolni 'groove' večera.

WM: Naučila sva se tudi, da je dobro, če pri ustvarjanju sodeluje čim več ljudi.

Kako se po izdaji tega albuma razlikujejo nastopi v živo?

AK: Z Galvany Street sva nastopala predvsem ob izidu albuma in glavna razlika je seveda, da je z nama Craig. On poje in tudi igra baskitaro, kar daje drugačen občutek. Drugače pa se še vedno pri nastopih v živo drživa starega recepta, da zadovoljiva ljubitelje plesne glasbe. In v najinem repertoarju se znajde precej še neizdane glasbe, ker se pripravljava za vrnitev v snemalni studio. Tako bo tudi v Ljubljani prav posebni nastop.

Kaj vaju je življenje na turneji naučilo v zadnjih letih?

AK: Naučil sem se, da nikoli ne smem naročiti solate v študentski menzi v São Paulu (smeh) in da ne smem nikoli piti vode iz pipe v Indiji, čeprav pravijo, da je filtrirana. Walter pa se je verjetno naučil, da ne sme piti kave zjutraj na letališču na Gvatemali.

Klavdija Kopina