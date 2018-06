Boris Becker, diplomat Srednjeafriške republike: Imuniteta me ščiti pred pregonom

15. junij 2018 ob 08:24

Nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker je aprila postal ataše Srednjeafriške republike za športne, humanitarne in kulturne zadeve pri Evropski uniji, zato trdi, da ima diplomatsko imuniteto, ki ga ščiti pred sodnimi postopki.

Trikratni zmagovalec "svete trave" v Wimbledonu namreč vztraja, da je diplomat te afriške države, s tem pa je zaščiten pred kazenskim pregonom. Becker je leta 2017 razglasil osebni stečaj, saj v zahtevanem času ni povrnil denarja, ki ga je dolgoval zasebni banki Arbuthnot Latham. Natančen znesek njegovega dolga ni znan. Sodnik je takrat dejal, da "Becker daje vtis moža, ki ima glavo zakopano v pesek".

Na sodišču v Londonu zato proti njemu poteka sodni postopek, da bi ugotovili višino njegovega premoženja, iz katerega bi lahko poplačal dolgove. A njegovi odvetniki so potegnili asa iz rokava – sklicevanje na diplomatsko imuniteto, poročajo britanski mediji.

"Revnemu delu sveta lahko nekaj dam"

"Imuniteta pomeni, da Becker ne more biti subjekt v nobenih pravnih postopkih na sodišču katere koli države vse do takrat, dokler bo opravljal naloge diplomata," trdi njegova odvetniška ekipa. Nemec je dejal, da so postopki proti njemu "neupravičeni in nepravični" in da mu je razglasitev bankrota povzročila veliko škode.

"Na diplomatsko imuniteto se sklicujem zato, da bi se ta farsa končala". "Izjemno sem ponosen na imenovanje Srednjeafriške države. Šport je v Afriki neverjetno pomemben in hitro postaja splošen jezik, oblika socialne diplomacije in uravnilovka za ljudi, ki prihajajo iz različnih družbenih ozadij. Moja diplomatska služba mi omogoča, da športu in športnim navdušencem iz enega najrevnejših delov sveta dam nekaj pomembnega," je dodal. Želi si, da bi na veleposlaništvu te države v Bruslju dobil tudi svojo pisarno.

Diplomatske ugodnosti, ki so zapisane v Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih iz leta 1961, pomenijo, da Becker ne more biti sodno preganjan, če za to ne dasta soglasja vlada Srednjeafriške države in britanski zunanji minister Boris Johnson.

Boris Becker je bil vrsto let pravi nemški ponos. Pri rosnih 17 letih je leta 1985 postal prvi Nemec, ki je osvojil Wimbledon, uspeh pa je ponovil še v letih 1986 in 1989. V 15-letni karieri je slavil na 64 turnirjih za lestvico ATP. Ne gre mu niti v zasebnem življenju, saj se je nedavno še tretjič ločil.

