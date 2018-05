Boris Becker se znova ločuje. Tokrat je trajalo devet let.

Becker ima že nekaj časa finančne težave

30. maj 2018 ob 14:11

Berlin - MMC RTV SLO

Nekdanji nemški teniški as Boris Becker se po devetih letih zakona ločuje od žene Lilly, s katero imata sina Amadeusa.

Kljub ločitvi je odvetnik Christian-Oliver Moser po poročanju nemškega Bilda zatrdil, da gre za "soglasno in prijateljsko" ločitev med 50-letnim Beckerjem in devet let mlajšo nizozemsko manekenko. "Odločitev ni bila lahka ne za gospoda niti za gospo Becker, ki sta bila skupaj 13 let, od tega sta devet let preživela v zakonu. Najpomembnejša stvar za oba je trenutno Amadeus," je sklenil Moser.

Becker je spoznal nizozemsko manekenko leta 2005 v Miamiju, poročila pa sta se leta 2009 v Švici. Nekdanji teniški zvezdnik ima sicer 18-letno hčerko Anno, ki se mu je rodila v razmerju z rusko manekenko Angelo Ermakovo. Govorice, da v njunem zakonu škripa, so se pojavljale že nekaj časa. Te pa sta spodbujala kar sama, saj sta preživljala manj časa skupaj.

To je sicer druga ločitev za nekdanjega prvega igralca svetovnega tenisa. Leta 2001 se je ločil od Američanke Barbare, s katero ima dva otroka Noaha Gabriela in Eliasa Balthasarja. Pri prvi ločitvi je postal tarča tabloidov, ko je moral odšteti več milijonov ameriških dolarjev za poravnavo na sodišču. Lani je razglasil osebni stečaj, ker je dolgoval eni izmed zasebnih bank (toda sam znesek ni znan).

K. K.