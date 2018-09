Boris Johnson se po 25 letih zakona ločuje

Poročila sta se leta 1993

7. september 2018 ob 13:51

London - MMC RTV SLO

Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson in njegova žena Marina Wheeler se po četrt stoletja zakona ločujeta, za razpad zakona naj bi bila kriva Johnsonova nezvestoba.

"Sporazumno sva se odločila, da se ločiva, postopek že poteka. Kot prijatelja bova v prihajajočih letih še naprej podpirala najine štiri otroke. Nadaljnjih izjav ne bova dajala," sta Johnson in Wheelerjeva zapisala v sporočilu za javnost in dodala, da sta spoznala, da je ločitev za oba najboljša rešitev.

Zakonca, oba štejeta 54 let, si bosta delila skrbništvo nad štirimi otroki, dvema sinovoma in dvema hčerkama.

Johnson, nekdanji britanski zunanji minister in velik zagovornik britanskega odhoda iz EU-ja, in Wheelerjeva, ki je po poklicu odvetnica za človekove pravice, sta se odločila za medije spregovoriti, potem ko je britanski tabloid The Sun pretekli petek objavil zgodbo o Johnsonovi nezvestobi. Ravno Johnsonov skok čez plot naj bi bil sicer povod za ločitev, poroča BBC.

Johnsona sicer pri varanju niso ujeli prvič, leta 2004 ga je tedanji vodja konservativcev Michael Howard vrgel iz vlade v senci, ker naj bi lagal o aferi z novinarko Petronello Wyatt.

Sa. J.