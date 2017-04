Borka Barbra Streisand praznuje 75. rojstni dan

Na odru že od malih nog

24. april 2017 ob 09:26

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Želja po priznanju in talent sta jo spravili iz revščine. Pri 75 letih se lahko Barbra Streisand pohvali z več grammyji, oskarjem za glavno vlogo v filmu Smešno dekle (1968) in zlatimi globusi.

Veljala je za nasprotje klasične hollywoodske lepotice, a svoje šibke točke ji je uspelo obrniti v svojo korist in postala je uspešna pevka, igralka, skladateljica in režiserka.

Rodila se je v newyorškem Brooklynu v judovski družini, materi pevki, ki se je preživljala kot tajnica v šoli, in očetu, srednješolskemu profesorju. Njen oče Emmanuel je 15 mesecev po Barbrinem rojstvu umrl zaradi možganske krvavitve. Njena mama Diana se je znašla v finančni stiski, zato se je z otrokoma preselila v majhno stanovanje v Brooklynu.

Že pri sedmih letih se je s petjem in igranjem izkazala v nastopih v šolskih predstavah. Njena mama se je leta 1949 zapletla v zvezo z Louisom Kindom, s katerim se je poročila in kmalu tudi zanosila. Rodila se jima je hčerka Roslyn, ki je tudi postala pevka in igralka. A Kind ni hotel finančno skrbeti za družino, prepiral se je z Diano in se norčeval iz Barbrinega videza.

Pozneje je začel tudi fizično zlorabljati Diano, kar je Barbro prisililo, da se je zaprla v svoj svet in razvila hipohondrijo. Nekaj časa je bila prepričana, da boleha za rakom, pozneje pa je zatrjevala, da ima težave s srcem. Živela je v domišljijskem svetu in dolge ure preživljala pred televizijo.

Pri desetih letih se je odločila, da ji bo uspelo v svetu blišča in zabave. Pri trinajstih letih pa je posnela prvo ploščo v studiu Nola Recordings v New Yorku. Pela je v newyorških klubih in se skušala uveljaviti na amaterskih pevskih tekmovanjih. Leta 1961 je začela nastopati na Broadwayu v manjših vlogah. Leta 1963 je bila za vlogo v broadwajskem projektu I Can Get It for You Wholesale že razglašena za igralko leta v ameriških muzikalih.

Preboj z vlogo Fanny Brice

Naslednje leto je dosegla velik uspeh z vlogo Fanny Brice v odrskem muzikalu Smešno dekle, leta 1968 pa je prejela oskarja za isto vlogo v filmski različici v režiji Williama Wylerja. Njeni pomembnejši filmi so še Hello Dolly (1969), Zakaj te očka pušča samo (1972), Dekle, ki sem jo ljubil (1973), Zvezda je rojena (1976) in Princ plime (1991). Režirala je med drugim filma Yentl (1983), v katerem je tudi zaigrala, ter Ogledalo ima dva obraza (1996).

Leta 2004 se je po osemletnem premoru k filmu vrnila s komedijo Njegovi tastari, v kateri so ji družbo delali Dustin Hoffman, Ben Stiller in Robert De Niro, pozneje je med drugim zaigrala v filmu Njuna družina (2010).

Zavidljiva pevska kariera

V svoji pevski karieri je izdala 35 studijskih albumov, nazadnje je leta 2016 izšel Encore: Movie Partners Sing Broadway, ki ga je posnela v sodelovanju s hollywoodskimi zvezdniki. Samo v ZDA je prodala več kot 68,5 milijona izvodov svojih albumov, po vsem svetu pa skupaj 145 milijonov. Je edina ženska na lestvici desetih najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev v ZDA.

Razburljivo zasebno življenje

Rumene medije pa je polnila tudi na račun svojih zvez. Med drugim zaradi afer z Ryanom O'Nealom in Stevom McQueenom. Pravo ljubezen je našla šele v igralcu Jamesu Brolinu, s katerim se je poročila 1. julija 1998. Leta 2011 so jo pri skladu MusiCares razglasili za osebnost leta. Tako se je pridružila ugledni druščini preteklih prejemnikov, med katerimi sta bila tudi James Taylor in Aretha Franklin.

Znana je bila po svojem boju v politiki in zavzemanju za čisto okolje. Je ena izmed glavnih hollywoodskih aktivistk in donatoric demokratske stranke in je javno podpirala predsedniško kandidaturo Hillary Clinton, saj je dolgoletna simpatizerka njenega moža Billa. Leta 2015 pa ji je takratni predsednik Barack Obama podelil medaljo svobode, ki velja za najvišje civilno priznanje v ZDA.

A v svoji karieri je veljala tudi za muhasto zvezdnico, tako ni bilo nič nenavadnega, da je na svojih turnejah uporabljala zasebno letalo in organizatorjem koncertov povzročala sive lase s svojimi zahtevami.

K. K.