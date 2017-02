Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jed za hladne jedi - tradicionalna ruska juha. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boršč

Jed za hladne jedi

5. februar 2017 ob 12:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potrebujemo: 600-700 g svinjskih rebrc ali govedine s kostjo, 2-4 krompirji, 1 rdeča pesa, 2 čebuli, 2 korenčka, 3 žlice paradižnikove omake, 1 paprika (rdeča ali zelena), 1 manjša zeljna glava, 2-3 stroki česna, 1-2 lovorjeva lista, peteršilj, koprc, sol in poper po okusu, 2-3 paradižniki.



Meso dobro umijte, položite ga v globoko posodo, dodajte hladno vodo in kuhajte. Krompir narežite na kockice in jih dodajte v skuhano mesno juho. Sveže zelje na tanko narežite in ga dodajte juhi, ko je krompir skuhan.

Na zmernem ognju kuhajte vse 5-7 minut.



Medtem, ko se juha kuha, pripravite tako imenovano zabelo: v ponvi dušite rdečo peso, ki ste jo naribali ali narezali na majhne koščke. Peso dušite v namaščeni ponvi na majhnem ognju najmanj 10 minut. Da bo pesa obdržala barvo, dodajte malo kisa ali limoninega soka.

V drugi ponvi do zlatega popražite drobno nasekljano čebulo in nariban korenček. Popraženi čebuli in korenčku dodajte paradižnikovo mezgo in narezane paradižnike. Dodajte še papriko, narezano na kockice in lovorjev list. Vse skupaj dušite približno 10 minut.

Dušeno rdečo peso, čebulo in korenček preložite v posodo z juho. Nato v boršč dodamo še drobno narezana česen in peteršilj.

Dobro premešamo in kuhamo največ 3 minute, nakar štedilnik izklopimo in pustimo, da boršč pokrit stoji še nekaj minut.

Pripravljen ruski boršč postrežemo v globokih krožnikih, dodamo kislo smetano in potresemo s peteršiljem in koprcem.

D. S., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)