Bosch bo na sejmu CES predstavil svoj napredni avtomobil

Avtomobilske inovacije

2. januar 2017 ob 08:33

Las Vegas - MMC RTV SLO

Bosch bo na sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu, ki bo letos potekal od 5. do 8. januarja, med drugim postavil na ogled svoj konceptni avtomobil, s katerim bo predstavil celo paleto inovacij. Med drugim bo avtomobil prepoznaval voznikov obraz, imel bo napredne zaslone na dotik, povezljivost pa mu bo omogočala avtonomno vožnjo in komunikacijo z drugimi udeleženci v prometu.

Prepoznavanje voznika

Boschev avtomobil je opremljen s kamero Driver Monitor, ki hitro prepozna obraz in na podlagi tega omogoča takojšnjo personalizacijo nastavitev. Avtomobil prepozna voznika in glede na predhodno izbrane nastavitve samodejno prilagodi položaj volanskega obroča, sedeža in ogledal ter nastavi želeno temperaturo in radijsko postajo. Avtomobil prav tako zazna, ali je voznik utrujen ali nezbran, in z opozorilom prepreči nevarno situacijo.

Zaslon kot pravi gumbi

Funkcija neoSense po zaslugi zaslona na dotik, ki daje haptične povratne informacije, daje občutek, da so gumbi na zaslonu na dotik pravi. To omogoča uporabo multimedijske naprave, ne da bi morali pogledati na zaslon. Vozniku tako ni treba umikati pogleda s ceste, kar bo lahko pomembno pripomoglo k varnosti. Ta tehnologija je prejela CES-ovo nagrado za inovacije 2016 in je od takrat že zelo blizu serijske proizvodnje.

OLED-zasloni in digitalna ogledala

Koncept ima vgrajene OLED-zaslone z organskimi svetlečimi diodami, ki poskrbijo za kristalno jasen prikaz. Nima pa klasičnih zunanjih ogledal, saj ju nadomešča sistem ogledalnih kamer. Videotipala so lahko vgrajena v notranjosti vozila, podobe pa se prikažejo na prikazovalnikih ob stebričkih na desni in levi strani avtomobila. Digitalna tehnologija omogoča prilagajanje prikaza glede na okoliščine. Ko je avtomobil na primer na avtocesti, se pogled osredotoči v glavnem na prostor za vozilom. Med mestno vožnjo pa širši pogled nasprotno pomaga izboljšati varnost. Poleg tega dober kontrast izboljša vidljivost med nočno vožnjo.

Komunikacija med voznikom in vozilom

Ena izmed bistvenih sestavin vožnje v prihodnosti bo tudi komunikacija med voznikom in avtomobilom. Zlasti pri avtonomni vožnji bo zelo pomemben vmesnik med človekom in strojem (Human Machine Interface - HMI). Boschev avtomobil denimo vozniku sporoča, ali je avtonomna vožnja na določenem odseku ceste mogoča. Če ta želi vožnjo prepustiti vozilu, mora hkrati pritisniti na dva gumba na volanskem obroču in ju nekaj sekund držati. HMI vozniku med avtomatizirano vožnjo prikazuje, kar zaznavajo okoljska tipala vozila in čas, preden bo moral voznik znova prevzeti nadzor nad vozilom.



Komunikacija med avtomobilom in domom

Med avtonomno vožnjo ima voznik na voljo večje število funkcij multimedijske naprave. S pomočjo internetne povezave bo lahko pregledal prihajajoče sestanke in načrtoval obisk trgovine, z Boschevo aplikacijo za pametni dom pa bo lahko hkrati upravljal domače nadstreške, imel vpogled v dogajanje okoli hiše in celo preveril, ali je v hladilniku dovolj hrane. Z enim samim pritiskom bo lahko posredoval seznam nakupov dostavni službi.

Komunikacija med avtomobilom in kolesom

V cestnem prometu zlahka prezremo kolesa, ker se pogosto skrijejo med avtobuse in tovornjake, zato bo Bosch s konceptom predstavil tudi komunikacijsko povezavo med avtomobilom in kolesom. S to povezavo lahko vozila neprekinjeno izmenjujejo informacije o svoji lokaciji in smeri potovanja, kar bo zmanjšalo možnosti trka.

Borut Fakin