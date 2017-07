Boscheva vizija urbane mobilnosti brez stresa, emisij in nesreč

Mobilnost prihodnosti

8. julij 2017 ob 07:17

Boxberg - MMC RTV SLO

Bosch želi s tehnološkimi rešitvami zagotoviti boljšo kakovost življenja v mestih. Gre za mestno mobilnost prihodnosti, kot si jo predstavlja gigant s področja avtomobilske industrije, ki letno ustvari 73 milijard evrov prometa ter po celem svetu zaposluje 390 tisoč ljudi.

Leta 2050 bo v mestih živelo šest milijard ljudi oziroma dvakrat več kot danes. Dve tretjini prebivalstva bosta živeli v somestjih, mestni promet se bo potrojil, s tem pa bo naraslo tudi število težav.

Ljudje v mestih porabijo ogromno časa za iskanje parkirnega mesta, ceste so preobremenjene, zrak je onesnažen. Član uprave podjetja Robert Bosch GmbH dr. Rolf Bulander meni, da je čas, da se izkoristijo priložnosti, ki jih za izboljšanje mestnega prometa ponuja povezljivost. V prihodnosti namreč nobeno veliko mesto ne bo več delovalo brez pametnega prometa in novega modela mobilnosti. Od avtomobilov se bomo usmerili k večmodalni mobilnosti.

Bosch si prizadeva prispevati k mestnemu okolju, ki je brez emisij, stresa in nesreč, to pa je odvisno od treh tehnoloških sprememb – avtomatizacije, elektrifikacije in povezljivosti. Bosch želi omogočiti pot od točke A do točke B brez stresa, zato pa bodo morala biti različna prevozna sredstva v metropolah brezhibno povezana med seboj. Storitve večmodalne mobilnosti, ki jo bodo lahko uporabniki rezervirali z nekaj kliki prek spleta, bodo imele veliko vlogo pri zmanjševanju zastojev.

Večja avtomatizacija mestnega prometa bo obenem pomenila tudi manj nesreč in večjo varnost. Boscheva sistema za nadzor stabilnosti pri motornih kolesih ter ABS za e-kolesa so lahko pomembni za reševanje življenj, življenja pa lahko reši tudi posebej za motorna kolesa razvit sistem za klic v sili eCall.

Ena ključnih težav v somestjih bo onesnaženost zraka. Bosch zato vidi rešitev v elektromobilnosti ter motorjih z notranjim izgorevanjem. Za lahka dvokolesa, trikolesna in štirikolesna električna vozila so Nemci razvili kompakten pogonski sistem, ki lahko poganja dvokolesnike, kot je E-Schwalbe, in majhna štirikolesna vozila, ko je e.Go. Vse bolj elektrificirane postajajo tudi dostave pošiljk v velemestih. Nemška pošta je celo ustvarila svoje električno dostavno vozilo Streetscooter, ki vključuje tudi Boscheve komponente pogonskih sistemov. Poleg razvoja elektromobilnosti pa nemški gigant poskuša še dodatno izboljšati tudi motor z notranjim zgorevanjem. Približno polovico poračuna za raziskave in razvoj oziroma približno 3,5 milijarde evrov porabi za zaščito okolja in ohranjanje virov.

Pametna mesta

Trenutno se ukvarja s 14 projekti v zvezi s pametnimi mesti. Le-ti vključujejo mestne projekte v Singapurju, San Franciscu, Berlinu in Hamburgu. Sedem projektov vključuje rešitve urbane mobilnosti. Poleg povezanega parkiranja in upravljanja voznega parka te rešitve vključujejo elektromobilnost in večmodalni prevoz. Med drugim v sodelovanju z lokalno vlado želi kitajsko pristaniško mesto Tianjin spremeniti v pametno mesto.

Ne le elektrika

Bosch predvideva tudi še kar dolgotrajno sožitje med različnimi pogoni, vključno z dizelskim. Bulander je med drugim poudaril, da politiki ne bi smeli omejevati ustvarjalnosti inženirjev v korist ene in v škodo neke druge tehnologije. Prepričan je, da ambicioznih ciljev zmanjševanja CO2 ne bodo mogli doseči zgolj z električnimi vozili. Kljub temu bo s prilagodljivo platformo, ki omogoča od 5 do 10 odstotkov nižjo ceno v primerjavi s posameznimi komponentami, avtomobilskim proizvajalcem zagotovil dostopnejšo elektrifikacijo. Obenem je podjetje uradno naznanilo, da ne bo več proizvajalo rešitev za bencinske motorje brez filtra za trde del. V sodelovanju z Daimlerjem bo v naslednjem desetletju razvilo popolnoma avtonomne samovozeče avtomobile. Projekt gigantov iz Stuttgarta vključuje tudi razvoj in proizvodnjo sistemov za avtonomno vožnjo za robotske taksije.

Martin Macarol