Bosta Apple in Volkswagen skupaj razvijala tehnologijo za avtonomno vožnjo?

Kot poroča New York Times, naj bi si Apple zagotovil nekaj Volkswagnovih kombijev T6 transporter zato, da bi jih predelal v avtonomna vozila.

Apple, ki je pred časom opustil načrte za proizvodnjo svojega avtonomnega avtomobila, očitno še vedno razmišlja izven okvirov zabavne elektronike. Po poročanju New York Timesa naj bi se namreč podjetje iz Cupertina s Volkswagnom dogovorilo o predelavi nekaj primerkov kombija T6 transporter v avtonomna vozila za prevoz zaposlenih znotraj Apple Parka. Testiranja naj bi začeli proti koncu letošnjega leta. S tem se bodo uresničile napovedi, po katerih naj bi Apple izdeloval predvsem programsko in nekaj strojne opreme za avtonomno vožnjo za vgradnjo v obstoječe avtomobile.

Po več zavrnitvah

Apple naj bi sklenil dogovor s Volkswagnom po zavrnitvah s strani BMW-ja in Mercedesa, ki nista želela Applu prepustiti svobode pri oblikovanju in obdelavi podatkov. Podobno se je zgodilo tudi s poskusi sodelovanja z Nissanom, BYD-om in McLarnom. Želja po sodelovanju z uveljavljenimi avtomobilskimi proizvajalci se je pri Applu rodila po propadu projekta Titan, v okviru katerega naj bi kalifornijski gigant ustvaril svoj avtonomni avtomobil. Očitno pa se jim v Cupertinu zdaj že malce mudi, saj verjetno ne želijo preveč zaostati za Googlovim oddelkom za razvoj tehnologije za avtonomno vožnjo Waymo.

Sodelovanje med Applom in Volkswagnom bi lahko pomenilo tudi vključitev podjetja Italdesign, ki sodi pod okrilje nemškega koncerna in je pred kratkim z mestom Torino sklenilo dogovor o testiranju avtonomne vožnje. Italijanski oblikovalski studio bi se tako posvetil obliki modela T6 v vlogi električnega kombija. Pred časom je vodja Volkswagnovega oblikovanja, Klaus Bischoff izjavil, da se pri snovanju električnih vozil zgledujejo po obliki Applovih izdelkov, ki jih odlikujejo preproste in minimalistične linije. Po podatkih New York Timesa je za zdaj znano le, da so se Applovi oblikovalci lotili armaturne plošče, sedežev, tipal in drugih električnih elementov, v Cupertinu pa naj bi se ukvarjali tudi z baterijami električnega vozila.

