Boštjan Napotnik je četrt stoletja predan tudi radiu. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Napotnika in Gorenca ne povezuje le ime, ampak tudi ljubezen do besede in improvizacije. Foto: Jani Ugrin Ko berem kuharske knjige, me zanima, kaj je zadaj, zakaj je nekdo nekaj naredil. Želim si nekaj osebnega. Recepte lahko dobiš vsepovsod. Mene bolj zanima, kako je napisan, kako je podan, ali je zanimiv, ali ima v ozadju zgodbo. To me je moje vodilo tudi pri pisanju. Ne želim dolgčasa. Boštjan Napotnik s svojo družino začne dan pri obveznem skupnem zajtrku. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Med TV-kuharji je Napotnik omenil Jamieja Oliverja, Keitha Floyda in Anthonyja Bourdaina. Foto: AP Kliknite na sliko za ogled asociacij v višji ločljivosti. Foto: MMC RTV SLO

Boštjan Napotnik: Bolj kot hrana je pomembno druženje

Podkast Številke (83)

23. december 2016 ob 07:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Improvizacija je glavna začimba njegovega življenja, saj jo uporablja tako v kuhinji, oglaševanju, glasbi in igranju. Boštjan Napotnik Napo.

V zadnji epizodi podkasta Številke (v letu 2016) smo praznično obarvani. Ena izmed močnejših asociacij na besedo praznik je gotovo hrana, zato smo na pogovor povabili Boštjana Napotnika. Vabljeni k branju povzetka, celotnemu pogovoru pa prisluhnite na spodnji povezavi.



Splet je marsikaj spremenil

Danes se preživlja predvsem kot oglaševalec. Včasih so kot vrhunec oglaševanja veljali televizijski spoti, danes se je žarišče spremenilo: "Takrat je bil TV-spot sveti gral, saj jih nismo delali velikokrat. A ko smo jih, so bili vložki visoki, imeli smo veliko sestankov in priprav, v ozadju je bila velika mašinerija. V zadnjih nekaj letih je prišel spletni video, prišla je nova generacija, ki ima čisto drugačni pogled. Video hitro posnameš in ga daš na YouTube. Če ni uspel, lahko hitro posnameš novega. Dela se popolnoma drugače kot včasih. Vse je hitreje in ceneje, z manjšimi ekipami. To je čisto drug svet."

Nekaj mora biti tudi v slogu, ne le številkah

Številke tako ali drugače krojijo svet, po mnenju Napotnika morda celo preveč: "Svet je postal poln podatkovja. Nogomet je lep primer. Včasih smo se pogovarjali, kdo lepše dribla, to so bile neoštevilčene zadeve, to so bili poeti, športni umetniki. Na oko si videl, kdo igra drugače, Trifon Ivanov pa je igral kot beton. Zdaj so v ospredju statistiki. Ko se pogovarjamo o Messiju in Ronaldu, se pogovarjamo o odstotkih končanih driblingov, golov zunaj kazenskega prostora ... Številke so dale dodatno dimenzijo, a ne more imeti vse dokončnega odgovora v številkah. Nekaj mora biti tudi v slogu, zame na koncu odločilni dejavnik predstavljajo čustva."

Z različnimi razmerji do različnih produktov

Eden prvih gostov Številk Franta Komel je razlagal, da se statistika skriva v vsem, tudi v kuhanju. Napotnik se je o tem spomnil knjige Razmerja, ki jo je ustvaril Michael Ruhlman: "Knjiga temelji na razmerjih med sestavinami, govori predvsem o testih. Za pripravo tega potrebuješ tri osnovne sestavine: maščobo, moko in tekočino. Ko jih mešaš v različnih razmerjih, dobiš različne produkte. Testo za kruh je iz enakih sestavin kot testo za zavitek ali testo za biskvit ali krhki piškoti ... S spreminjanjem razmerij in tehnik priprave lahko dobiš res noro različne zadeve."

Druženje je pomembnejše

Čeprav se s kuhanjem ukvarja kot s konjičkom, je postal eden od najopaznejših ustvarjalcev pri nas. Napisal je dve knjigi, vodil je TV-oddajo, piše ocene slovenskih restavracij, že dolgo pa ustvarja blog Kruh in vino. Tudi zato je opazil, da se nekateri prijatelji kar malce bojijo, ko ga povabijo na večerjo in mu ponudijo hrano, ki so jo sami pripravili: "Bojim se, da jih je je res strah, čeprav za to ni nobene potrebe. Zelo rad jem, kritiško se izživim s pisanjem za Konzum. Pri hrani mi je druženje pomembnejše. Za družino kuham večerje, ker vsi pridemo za mizo, smo lahko vsaj pol ure skupaj in se pogovarjamo. Enako velja za zajtrk, da skupaj začnemo dan. Hrana ni le seštevek stvari, ki smo jih zaužili, ampak predvsem socialni trenutek. Druženje mi je veliko pomembnejše od same hrane. Zato tudi ne verjamem v tekmovalno kuhanje v resničnostnih šovih."

Nov izziv so pisarniška kosila

Izdal je knjigi Kuhinja za prave moške in Orodjarna. V morebitnem tretjem delu bo morda žarišče premaknil na pisarniška kosila, kar utemeljuje: "Zdi se mi, da smo na tem področju slabo opremljeni z znanjem, običajno jemo samo eno in isto solato z istim prelivom. Kosila zunaj so pripravljena za fizične delavce. Če jih zaužiješ kot pisarniški delavec, prideš nazaj v pisarno in kar malo kinkaš. Zdaj si kosila sam pripravljam in bom to skušal spraviti v neko obliko. Moram pa imeti dovolj časa."

Velike kuhinje v slogu vojaške scene

V kuhinjah vrhunskih restavracij prevladujejo moški, vzrok za to vidi v zgodovinskih vzrokih, "saj je bil v klasičnih restavracijah v ozadju vedno disciplina in trening, prisotna je bila bolj vojaška scena. To ugotovimo tudi, če beremo spomine kuharjev. Iz tega je nastal mačizem, frajerizem. Zdaj gredo ženske v kontro in prinašajo ženski trenutek. Tudi fizično je to naporna služba. To seveda ne pomeni, da ga ženske ne morejo opravljati. A tudi med vozniki avtobusov je več moških, med medicinskimi sestrami pa je več žensk." Na podkastu Številke smo pred časom sicer predstavili seznam najbolj 'moških in ženskih' poklicev.

Boštjan + Boštjan + Boštjan + Boštjan + Boštjan

Napotnik je peti Boštjan, ki je gostoval v Številkah, prav z vsakim od prejšnjih gostov ga veže določena zgodba. O Boštjanu Gorencu - Pižami je, denimo, povedal: "Kot mulc iz Kranja je z velikim spoštovanjem prihajal do mene na Radio Študent in mi nosil demokasete. Takrat se je ravno izvijal iz tehna bolj v raperske vode. P2B je bil projekt dveh Boštjanov iz Kranja. Bil je dober v free stylu repu. Nekoč je prišel do mene in rekel, da lahko prosto repa na kar koli. Izzval sem ga z besedo 'denacionalizacija', takoj je začel rapat 'dej mi mojo smreko nazaj' ... Deliva si ljubezen do besed." Kaj pa je Boštjan Napotnik - Napo povedal o soimenjakih Naratu, Nachbarju in Videmšku, preverite v celotni oddaji (klik na spodnjo sliko). Med drugim je govoril tudi o številnih drugih temah, o popolnem obroku, podeljevanju michelink ...

VIDEO Nov Napov kuharski izziv? Pisarniška kosila.

Glasbeni izbor Boštjana Napotnika: A Tribe Called Quest - We The People

Slavko Jerič, @stevilkeMMC