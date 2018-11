Božični sejmi že odprti, Cerkev odgovarja: "Božič izgublja pomen"

Sejmi že odprti

22. november 2018 ob 17:09

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Opozorili so, da božič izgublja pomen, češ da to ni zabava lučk ob koncu leta, ampak praznik Jezusovega rojstva, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Evangeličanska cerkev v Nemčiji in rimskokatoliška škofija v Essnu sta danes izrazili neodobravanje nad vedno zgodnejšim odpiranjem božičnih sejmov in komercializacijo božiča.

"Kaj potem še ostane od ritma življenja, od ritma liturgičnega leta, če je vse dostopno skozi celo leto?" se je vprašala tiskovna predstavnica Evangeličanske cerkve.

Po njeni presoji bi morali adventni čas, ki se letos prične 2. decembra, posvetiti temu, čemur je res namenjen. To je čas pričakovanja božiča in Jezusa, je dodala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Essna pa so sporočili, da sicer ne želijo kvariti zabave, a se jim zdi kot vernim kristjanom pomembno, da opozorijo, da "božič ni kakršna koli zabava lučk ob koncu leta, ampak praznik rojstva Jezusa".

V Nemčiji ima skoraj vsako mesto svoj božični sejem, ti pa dnevno privabljajo obiskovalce od blizu in daleč ter prinesejo tudi kar nekaj zaslužka. V večini mest se bodo sejmi odprli ta konec tedna, torej en teden pred prvo adventno nedeljo, številni pa so se odprli že sredi novembra ali celo prej. Prvi so bili v Bayreuthu, kjer so 18. oktobra odprli zimsko vas, čeprav je bilo v mestu prijetnih 20 stopinj Celzija.