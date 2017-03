BQL uspel veliki met: na 1. mesto najbolj poslušanih v rekordnem enem tednu

Sazas jima je priznanje podelil v sredo

17. marec 2017 ob 13:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Skladba Heart Of Gold, s katero se je duet BQL predstavil na letošnji Emi, je že v prvem tednu postala najbolj predvajana skladba na radijskih postajah v Sloveniji, kar se je zgodilo prvič v zgodovini merjenja.

Iz Združenja skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske pravice Slovenije (Sazas) so sporočili, da glasbene lestvice SLO TOP 50 pripravljajo na podlagi radio monitoringa, ki ga izvajajo od leta 2013, pri čemer spremljajo vsebine 61 slovenskih radijskih programov.

Ker se je pesmi Heart Of Gold bratov Roka in Aneja Piletiča uspelo že v prvem tednu predvajanja po finalu Eme - med 27. februarjem in 5. marcem - zavihteti na prvo mesto najbolj predvajanih skladb na slovenskih radijskih postajah, so se na združenju Sazas odločili, da jima podelijo posebno priznanje. To bodo za podobne dosežke podeljevali tudi v prihodnje, so pojasnili.

V agenciji, ki BQL zastopa, so ob tem poudarili, da že podatek, da je med 50 skladbami zgolj osem slovenskih, dokazuje, kako težko se je uvrstiti na lestvico, BQL pa je na lestvico uvrščen kar z dvema skladbama. Poleg pesmi Heart Of Gold še s skladbo Muza, ki je po devetih mesecih še vedno deležna velike pozornosti, so sporočili iz produkcijske hiše Raay Production.

T. K. B.