Brad Pitt: "Če jo še kdaj spraviš v neprijeten položaj, te bom ubil."

Pittov odziv na Weinsteinovo spolno nadlegovanje

24. maj 2018 ob 16:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Gwyneth Paltrow je razkrila, kako se je odzval njen tedanji fant Brad Pitt, ko mu je zaupala, da se je nanjo spravil vplivni producent Harvey Weinstein.

Ameriška igralka Gwyneth Paltrow je z javnostjo delila več podrobnosti o svoji neprijetni izkušnji s hollywoodskim producentom Harvyjem Weinsteinom, ki naj bi jo nadlegoval leta 1995. Incident se je zgodil tik pred začetkom snemanja filma Emma, za katerim je stala Weinsteinova produkcijska hiša, Gwyneth pa je bila izbrana za glavno vlogo.

O incidentu je 45-letna zvezdnica za New York Times sicer spregovorila že oktobra lani, zdaj pa je v radijski oddaji Howarda Sterna razkrila še, kako se je na dogajanje odzval njen tedanji fant Brad Pitt.

"O neprijetni izkušnji sem se z Bradom pogovorila takoj in vse skupaj ga je zelo pretreslo," je povedala igralka. Nato je opisala trenutek, ko sta se Pitt in Weinstein srečala iz oči v oči: "Bili smo na broadwajski premieri Hamleta, ki sta se je udeležila oba – tako Harvey kot Brad." Po pripovedovanju Gwyneth naj bi Brad stopil do vplivnega producenta in mu dejal: "Če jo še kdaj spraviš v neprijeten položaj, te bom ubil."

"Bilo je tako, kot bi ga kdo vrgel ob zid," je učinek, ki so ga imele Pittove besede na producenta, opisala Gwyneth. "Bilo je fantastično. Svojo slavo in moč je uporabil, da bi me zaščitil. Sama takrat namreč še nisem bila tako uveljavljena," se je spominjala Paltrow.

Ena od mnogih žrtev zloglasnega producenta

Harvey Weinstein naj bi leta 1995 takrat 22-letno Gwyneth vabil v spalnico svoje hotelske sobe in od nje zahteval, da ga zmasira. Ko je to odklonila in zapustila sobo, naj bi jo vplivni producent kasneje poklical po telefonu in ji zagrozil, da o tem ne sme povedati nikomur. "Bala sem se, da me bo odpustil," je za Times povedala Gwyneth, "dolgo časa je kričal name. Bilo je brutalno." Ko je o dogodku povedala svojemu agentu, ji je tudi ta svetoval, naj o dogodku molči, če želi igralsko kariero.

Spolnega nadlegovanja in napadov je nekoč enega najvplivnejših producentov na svetu do zdaj obtožilo že več kot 80 žensk, primer pa so začeli preiskovati tudi ameriški zvezni tožilci.

M. Z.