Brad Pitt vrgel oko na znano arhitektko, ki spominja na Angelino

Pitt in Neri Oxman naj bi bila "zgolj prijatelja"

7. april 2018 ob 17:47

Boston - MMC RTV SLO

Ameriški mediji poročajo, da ima Brad Pitt novo žensko v svojem življenju. Igralec, od nekdaj navdušen nad arhitekturo, namreč vse več časa preživlja z arhitektko in profesorico Neri Oxman.

42-letna Oxmanova dela na univerzi MIT v Massachusettsu kot vodilna raziskovalka v njihovem tehnološko-oblikovalskem laboratoriju, sicer pa je znana po svojih umetniških delih, v katerih spaja oblikovanje, biologijo, računalniško obdelavo in inženiring materialov, pri čemer redno uporablja 3-D-tiskanje.

Je pionirka t. i. materialne ekologije, za svoje delo je prejela več nagrad, njeni izdelki pa so med drugim razstavljeni tudi v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku in pariškemu Centru Georges Pompidou.

Od skladatelja k milijarderju?

Oxmanova je bila rojena staršema arhitektoma v Izraelu, kjer je tudi odrasla, služila vojaški rok in študirala, diplomirala je v Londonu, se nato preselila v Boston, od leta 2010 pa je izredna profesorica na MIT-u.

Leta 2011 se je poročila z argentinskim skladateljem Osvaldom Golijovom, a sta se po nekaj letih zakona ločila, zadnje pol leta pa naj bi se videvala z milijarderjem Billom Ackmanom.

Združila ju je ljubezen do arhitekture

Čeprav je težko spregledati vizualno podobnost Oxmanove z Angelino Jolie, to bojda ni bilo tisto, kar je pri Neri pritegnilo 54-letnega Pitta. Dvojec naj bi povezala "skupna ljubezen do dizajna in arhitekture", spoznala sta se prek arhitekturnega projekta na MIT-u, njun odnos pa znanci opisujejo kot "profesionalno prijateljskega".

Neimenovani vir je za Page Six dejal, da čeprav njuno razmerje (še) ni romantične narave, pa je Pitt "zainteresiran za preživljanje več časa" z Oxmanovo, ki se mu zdi "fascinantna".

Pitt je kot velik arhitekturni navdušenec pred leti ustanovil fundacijo Make It Right, ki v New Orleansu gradi cenovno ugodne in do okolja prijazne domove za socialno ogrožene.

Z Angelino skoraj ne govorita

Pitt se je z Angelino Jolie razšel septembra 2016, par pa še vedno usklajuje podrobnosti glede ločitve, predvsem skrbništva nad svojimi šestimi otroki - Maddoxom (16), Paxom (14), Zaharo (13), Shiloh (11) ter dvojčkoma Vivienne in Knoxom (9).

Ločitev je igralca močno prizadela, umaknil se je iz javnosti in se zaprl za štiri stene, se odrekel alkoholu, njegovi prijatelji pa pravijo, da je zdaj v precej boljšem stanju in se je znova začel družiti. Počasi je začel hoditi tudi na zmenke, a nič resnejšega, piše People.

Mediji tudi poročajo, da z Angelino tako rekoč ne govorita, razen o otrocih, pa še to običajno prek posrednikov. Možnosti, da bi se pobotala, ni, trdijo njuni znanci.

Pitt se je leto in pol po dramatičnem razhodu od Joliejeve tudi spravil nazaj k igranju - z Leonardom DiCapriem bo zaigral v spornem filmu Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood o nizu umorov leta 1969, za katerimi je stal zloglasni kult Mansonova družina.

V spodnjem posnetku lahko prisluhnite enemu izmed pogovorov z Neri Oxman.

K. S.