Brad vrača udarec: Angelini plačal 1,3 milijona in ji dal osemmilijonsko posojilo

Ločitveni postopek postaja vse bolj umazan

9. avgust 2018 ob 08:32

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Brad Pitt je zanikal obtožbe Angeline Jolie, da ne plačuje preživnine za otroke in jo obtožil, da "skuša manipulirati z mediji". Njun ločitveni postopek se vleče že skoraj dve leti.

Čeprav sta se hollywoodska zvezdnika nedavno dogovorila, da bosta zgladila odnose in čim hitreje izpeljala ločitev, se dogaja prav nasprotno - v javnosti pereta umazano perilo. Potem ko je v sredo Angelina prek odvetnika nekdanjega moža obtožila, "da po njunem razhodu ni plačal omembe vredne preživnine za otroke", čeprav sta o tem dosegla dogovor, Brad ni ostal tiho.

Tudi sam je prek odvetnikov sporočil, da je od njunega razhoda septembra leta 2016 plačal za več kot 1,3 milijona dolarjev računov Angeline in njunih šestih otrok - 16-letnega Maddoxa, 14-letnega Paxa, 13-letne Zahare, 12-letne Shiloh in devetletnih Vivienne in Knoxa. Poleg tega so odvetniki dejali, da je Pitt igralki, režiserki in humanitarki posodil osem milijonov dolarjev, da ji je pomagal pri nakupu nove hiše. Njene trditve so odvetniki označili za "prikrit poskus manipuliranja z mediji".

Angelina vztraja pri svoji plati zgodbe

Žogica se je tako vrnila na stran Angeline - in znova ni ostala tiho. Prek odvetnikov je nekdanjega partnerja, s katerim je bila v zvezi deset let, dve leti pa sta bila še poročena, obtožila, da ji računa obresti za posojilo in da je morala zvezdnica večino stroškov za otroke kriti sama. "Dokumenti, ki jih je predstavila Bradova stran, predstavljajo nesramen poskus prikrivanja resnice in skušajo zaobiti dejstvo, da ni v celoti izpolnil svojih obveznosti do preživnine," je sporočila njena odvetnica Samantha Bley DeJean.

Obtožbe o nasilnem in pijanem Bradu

Brad in Angelina sta bila znana pod vzdevkom Brangelina in sta veljala za enega najvplivnejših in najmočnejših hollywoodskih parov. Septembra leta 2016 je Joliejeva vložila zahtevo za ločitev in zahtevala, da sama postane skrbnica vseh šestih otrok. Brad želi skupno skrbništvo. Kot razlog za ločitev sta navedla "nepremostljive razlike". Zaradi obtožb, da ima Pitt težave z alkoholom in da je bil do otrok nasilen, je njegovo vedenje preverilo več socialnih ustanov, celo Zvezni preiskovalni urad (FBI), a nobena ni našla obremenilnih dokazov proti njemu.

V zvezi sta bila od leta 2004, poročila sta se deset let pozneje. To je bil drugi zakon za igralca - predtem je bil poročen z igralko Jennifer Aniston, in tretji za Angelino. Pred Bradom je bila poročena z igralcema Billyjem Bobom Thorntonom in Jonnyjem Leejem Millejem.

