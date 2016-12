Bradu prekipelo: "Angelina nima nobenega samoregulacijskega mehanizma"

Vse bolj žolčna ločitev zvezdniškega para

23. december 2016 ob 18:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Bradu Pittu se je uspelo zadrževati točno tri mesece, odkar ga je Angelina Jolie presenetila, vložila zahtevek za ločitev, ga obtožila nasilništva in težav z alkoholom ter odpeljala otroke. A zdaj je igralcu prekipelo in je svojo odtujeno soprogo obtožil, da postavlja lastne interese pred interese otrok.

53-letni Pitt je v četrtek na sodišču vložil dodatne dokumente v svojih prizadevanjih, da bi podrobnosti ločitve od Joliejeve ostale zaprte za javnost. V dokumentih Pitt navaja, da je Joliejeva "odločena ignorirati celo že dogovorjena merila glede najboljših interesov otrok".

Pitt Joliejevo obtožuje, da "nima nobenega samoregulacijskega mehanizma", saj da je medijem prek sodnih dokumentov posredovala kočljive podrobnosti njunega dogovora glede skrbništva - vključno z imeni terapevtov, ki delajo z družino. Kot dokaz je izpostavil ponovno objavo dokumentov, ki vsebujejo zasebne podatke. "Čeprav jih je pred tem že obelodanila, je to zdaj storila še enkrat."

Skrbništvo ima trenutno ona

Zaostritev ločitvene sage nekoč tako zelo idealiziranega zvezdniškega para se dogaja dva tedna po tem, ko je sodnik Pittu zavrnil prošnjo po izrednem zaslišanju, s katerim je skušal zapečatiti ločitvene papirje.

Tabor Joliejeve je zaslišanju oporekal in Pitta obtožil, da njegova prošnja ni nič več kot poskus, da bi zaščitil samega sebe, ne pa mladoletnih otrok.

Pitt in Joliejeva se trenutno držita neformalnega začasnega dogovora o skrbništvu, o katerem sta se dogovorila oktobra. Po tem dogovoru ima fizično skrbništvo nad otroki Joliejeva, Pittu pa so odobrili zgolj nadzorovane obiske. Ti naj bi bili, tako ameriški mediji, za Pitta precej mučni, razdvojeni pa so tudi otroci - tako naj bi starejša, posvojena fanta zavračala Bradove obiske, deklice pa naj bi očeta močno pogrešale.

Ločitvi botroval incident na letalu

Prejšnji mesec sta socialna služba in FBI zaprla svoji preiskavi Pittovega domnevnega nasilništva nad otrokom, nad katerim naj bi se znesel na letalu iz Pariza v Los Angeles - šlo naj bi za Maddoxa, 15-letnika iz Kambodže, ki ga je Joliejeva posvojila še pred začetkom romance s Pittom.

Pitt zahteva deljeno skrbništvo, medtem ko Joliejeva vztraja, da skrbništvo nad vsemi šestimi otroki (tremi biološkimi in tremi posvojenimi) obdrži ona. Zaslišanje o tem je napovedano za januar, poroča CNN.

K. S.