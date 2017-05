Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zelo okusna in zdrava jed. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brancinov karpačo z zeleno omako z gorčico

Jed z zelo zdravimi gorčičnimi semeni

31. maj 2017 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 200 g fileja brancina, 0,3 dl oljčnega olja, šopek peteršilja, sol, poper, balzamični vinski kis, 20 g pinjol, gorčična semena, 1 žlica gorčice, 20 g parmezana, 100 g berivke, 1 limona, 1 pomaranča, 1 grenivka, 60 g jagod.

File ribe razkoščičimo. Iz oljčnega olja, peteršilja, balzamičnega kisa in pinjol pripravimo pesto, ki mu dodamo parmezan in gorčico. Dekorativno ga namažemo na krožnik. File brancina na tanko narežemo in ga postavimo na oprano berivko.

Iz pomaranče, limone in grenivke iztisnemo sok, ki mu dodamo narezane jagode. Po potrebi začinimo.

P. B., recept Matjaža Cotiča (Dobro jutro)