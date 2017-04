Brata Baldwin zaradi Trumpa že več mesecev ne govorita

"Bile so težke volitve"

11. april 2017 ob 16:43

New York - MMC RTV SLO

Za Aleca Baldwina, ki v zadnjih mesecih navdušuje z imitacijami Donalda Trumpa v satirični oddaji Saturday Night Live, je znano, da je zaprisežen demokrat in ne ravno ljubitelj sedanjega predsednika ZDA.

Da njegov mlajši brat Stephen, prav tako igralec, sicer pa krščanski evangelist, ne deli bratovih političnih stališč, pa prav tako ni nobena skrivnost. Mlajši Baldwin sicer pozna Trumpa osebno, saj je pred leti nastopil v zvezdniški izdaji tajkunovega šova Pripravnik.

50-letni Stephen, najbolj znan po vlogi v filmu Osumljenih 5, je bil eden prvih v tradicionalno liberalnem Hollywoodu, ki je javno podprl Trumpovo kandidaturo. In ne skriva, da mu gredo Alecovi zelo odmevni skeči v SNL-ju, ki jih 59-letni igralski veteran izvaja že od predvolilne kampanje dalje, močno v nos.

"Že zelo kmalu, še v začetku kampanje, se mi je zdelo, da SNL postaja malce prenesramen," je dejal Stephen v gostovanju v oddaji Fox and Friends, preden se je obrnil naravnost v kamero in dejal: "Da sem čisto iskren z vami, z lastnim bratom nisem spregovoril že vse od volitev, tako da - vse najboljše, Alec! Rad te imam!" Alec je 59 let dopolnil 3. aprila.

Hollywood brez stika z realnim svetom?

"So volitve res povzročile razdor v vaši družini?" je nato vprašal Foxov voditelj igralca. "No, ja, to so bile težke volitve, kajne? Demokrati so hoteli, kar so hoteli, pa so izgubili. Česar se zdaj najbolj veselim, je, kako hitro bo ta srenja skočila na vlak in podprla Donalda Trumpa, da lahko naredi Ameriko ponovno veliko." Baldwin je povedal, da se mu zdi, da gre Trumpu "že zdaj odlično" in da počne vse, da bo gospodarstvo naglo okrevalo.

Baldwin mlajši meni, da skoraj soglasno kritiziranje Trumpa v Hollywoodu razkriva, kako močno so igralci odrezani od realnega sveta in delavske Amerike. "Meni to pove, kako zelo je Hollywood izgubil stik z delavsko, večinsko Ameriko. In jaz na poskuse SNL-ja gledam, kot da skušajo z njimi zanimirati mlade, jim prenesti sporočilo, ampak čas za to je že mimo, če vprašate mene. Zdaj se moramo bolj kot na karkoli drugega osredotočiti na to, da podpremo predsednika."

Tudi William proti Trumpu

Stephen, ki mu po Osumljenih 5 svoje kariere nikdar ni uspelo spraviti vsaj na bratovo raven, je Trumpa podprl leta 2015, Alec pa se je v SNL-ju ponorčeval tudi iz njegove podpore. "Podpira me sama smetana. Imam Sarah Palin. Imam Chachija (lik, ki ga je v seriji Srečni dnevi igral igralec Scott Baio, znan republikanec, op. a.). In, pazite, imam najboljšega od bratov Baldwin - Stephena Baldwina."

Oglasil se je tudi še tretji brat Baldwin, William (prav tako igralec), ki je kar po Twitterju okrcal Stephenovo podporo Trumpu: "Če bi bil naš oče še živ, bi te tresnil po buči!"

Bratje Baldwin sicer niso edini družinski člani, med katere je predsednik Trump vnesel razdor. Nedavna anketa Reutersa in Ipsosa je pokazala, da je število Američanov, ki se s svojimi družinskimi člani in prijatelji prepirajo o politiki, od predvolilnega časa naraslo za 6 odstotnih točk na 39 odstotkov. In 16 odstotkov, zajetih v anketo, je povedalo, da so zaradi volitev sploh nehali govoriti z družinskim članom oz. prijateljem.

K. S.