Brazilskega nogometaša aretirali kar na igrišču med tekmo

Osumljen je ugrabitve in izsiljevanja

4. maj 2017 ob 19:02

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO/STA

Nevsakdanjega prizora so bili deležni obiskovalci in udeleženci nogometnega derbija v drugi brazilski ligi. Po nekaj minutah tekme so na zelenico namreč prikorakali policisti.

Srečanje so prekinili za nekaj minut in s klopi domačega moštva vklenjenega odpeljali nogometaša. Osumljen je več kaznivih dejanj, med drugim ugrabitve in izsiljevanja.

21-letni brazilski napadalec Marlon Natanael de Lima Alexandre je profesionalni nogometaš ekipe Sapucaiense, ki nastopa v zvezni državi Rio Grande do Sul. Osumljen je, da je skupaj s šestimi nepridipravi, ki jih je policija tudi že prijela, ugrabil osebo ter ji z bančnega računa odtujil večjo količino denarja.

Policija je sporočila, da je aretacija potekala brez težav, da so bili vodilni ljudje v klubu pripravljeni sodelovati, ni pa povedala, kdaj se bo osumljeni vrnil na nogometne terene. Glede na to, da ima bojda na vesti že nekaj drugih prekrškov, kot so izsiljevanje, upravljanje ukradenega vozila ter zadrževanje oseb proti njihovi volji, se povratek ne zdi blizu ...

Suspeito de sequestros é preso em Sapucaia do Sul.Ele é atleta profissional e foi detido quando aguardava para ingressar na partida #2DP_POA pic.twitter.com/syGE4K2p2v — Polícia Civil do RS (@policiacivilrs) May 3, 2017

T. H.