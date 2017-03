Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Futuristična predsedniška palača Alvorada se ponaša tudi z velikim parkom, po katerem se pasejo emuji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brazilskega predsednika iz palače "pregnali" duhovi in slabe vibracije

Palača je bila všeč le njunemu sinu

13. marec 2017 ob 12:12

Brasilia - MMC RTV SLO

Brazilski predsednik Michel Temer je presenetil svoje sodržavljane, ko je oznanil, da so ga iz njegove razkošne uradne rezidence pregnali duhovi in slabe vibracije.

Temer se je s svojo ženo Marcelo, nekdanjo lepotno kraljico, in sedemletnim sinom raje preselil v manjšo podpredsedniški rezidenco, ki se nahaja v bližini palače Alvorada, uradne rezidence predsednika, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Palačo Alvorado (v prevodu to pomeni zora), je zasnoval brazilski arhitekt Oscar Niemeyer, eden glavnih svetovnih modernističnih arhitektov, predsedniški par pa lahko v palači med drugim uživa tudi v lastnem bazenu, nogometnem igrišču, kapeli itd.

Preveč moderna in strašljiva

Vendar je prostorna modernistična palača s steklenimi stenami za 76-letnega Temerja in njegovo 33-letno soprogo preveč strašljiva. "Tam je bilo nekaj čudnega. Že od prve noči nisem mogel spati. Ni bilo dobre energije," je dejal Temer in dodal, da je podobno čutila njegova soproga. "Začela sva se celo spraševati, če so morda tu duhovi," je še dejal Temer in dodal, da je bila palača všeč le njunemu sinu, ki je v njej imel dovolj prostora za tekanje.

Temerjeva soproga naj bi v hišo povabila celo duhovnika, da izžene zle duhove, vendar ni pomagalo. Zato se je družina preselila v manjšo palačo Jaburu, ki se prav tako precej razkošno bohoti tik ob jezeru Paranoa in ki jo je tudi zasnoval Niemeyer.

Temer svoj "novi" dom dobro pozna, saj je tu živel že kot podpredsednik, ko je bila na vrhu države še Dilma Rousseff, ki so jo lani odstavili. Ker je Temer prevzel predsedniške obveznosti, nihče pa ni zasedel njegovega nekdanjega mesta, je podpredsedniška palača ostala prazna, zato si jo je Temer lahko izbral za svojo rezidenco.

T. K. B.