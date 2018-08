Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Recept kot nalašč za poletne dni! Foto: BoBo Dodaj v

Breskve v rdečem vinu z ribezom

Preliv za breskve naredimo iz vina in ribeza

19. avgust 2018 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 8 zrelih breskev, 3 dl rdečega vina, 30 dag ribeza, limonina lupinica, 10 dag rjavega sladkorja, cimet.

Breskve operemo, po želji olupimo, izkoščičimo in narežemo. Naložimo jih v skodelice.

V kozico damo vino, 3 dl vode, limonino lupinico, sladkor in četrt žličke cimeta. Zavremo in kuhamo na šibkem ognju še 5 minut. Dodamo opran ribez in kuhamo nadaljnjih 5 minut.

Precedimo skozi cedilo, pretlačimo tudi ribez. Prelijemo breskve in počakamo 10 minut, da se preliv nekoliko ohladi. Postrežemo toplo.