Brexit bo velik udarec za britansko avtomobilsko industrijo

Zaostritev pred pogajanji

15. februar 2018 ob 06:23

London/Bruselj - MMC RTV SLO

Avtomobilska podjetja so ob referendumu za izstop Velike Britanije iz Evropske unije svarila pred možnimi posledicami za britansko avtomobilsko industrijo. Ministri in premierka Theresa May so potem umirili položaj, ki pa se je ta teden spet zaostril. Japonski proizvajalci vozil so zahtevali takojšnji sestanek z Mayevo. Spet razmišljajo o umiku tovarn iz Velike Britanije.

Takoj po brexitu so tovarne avtomobilov posvarile, da so lahko posledice izstopa Velike Britanije EU za britansko avtomobilsko industrijo katastrofalne. Nekateri so na glas omenjali celo selitev proizvodnje v celinski del Evrope.

Pri Nissanu, ki ima največjo avtomobilsko tovarno v Združenem kraljestvu s 6.700 zaposlenimi, so bili po brexitu zelo glasni. Prvi mož Renaulta-Nissana Carlos Ghons je dejal, da bodo od britanske vlade zahtevali neke vrste kompenzacije. Tisto, kar je še ostalo angleških proizvajalcev v državi, pa je svarilo, da to ni izenačen položaj, da gre za nepravično poslovanje, kar je bila napoved le še ene odprte rane med Evropo in Združenim kraljestvom.

Optimizem zamenjal dvom

Prvega moža Renaulta-Nissana je takoj poklicala na pogovor takrat nova britanska premierka Theresa May. Ghosn je bil po sestanku videti zadovoljen, saj naj bi mu Mayjeva zagotovila, da bo Velika Britanija še naprej ostala konkurenčen kraj za poslovanje. Kljub pomirjujočim zagotovilom britanske premierke pa je ostal previden: "Smo razmeroma optimistični. Upam, da bo prevladal razum na obeh straneh.“

Dobro leto dni po sestanku Mayjeve in Ghosna so zadeve spet tako zaostrene, da je Japonska britansko premierko posvarila, da bodo njihova podjetja zapustila Veliko Britanijo, če bodo ovire po izstopu iz EU-ja tako velike, da podjetja ne bodo mogla ustvarjati dobička.

Ta teden so se še s 16 japonskimi poslovneži pri Mayjevi zglasili direktorji treh avtomobilskih proizvajalcev, vodilni Nissana za Evropo Paul Willcox, evropski vodja Honde Ian Howells in vodilni evropske veje Toyote Johan van Zyl. Omenjena tri japonska avtomobilska podjetja na Otoku izdelajo polovico vseh v Veliki Britaniji izdelanih vozil, ki jih je na leto 1,67 milijona.

Japonska podjetja so v Združenem kraljestvu postavila tovarne ravno zaradi izogibanja carinam, ki bi jih imela, če bi vozila izdelovala na Japonskem. Od spodbudnega govora Mayjeve o konkurenčnem okolju pa so v vložili milijardne zneske.

Odšli bodo vsi

Japonski veleposlanik v Veliki Britaniji, Koji Tsuruoka, je novinarjem jasno izrazil skrb nad potekom odcepitve in grožnjo z odhodom podjetji podkrepil z besedami: "Ne le, da bodo Veliko Britanijo zapustila japonska podjetja, če bodo ovire tako velike, da dobička ne bo mogoče ustvarjati, tu ne bo ostalo nobeno zasebno podjetje."

Japonska, ki je tretje največje svetovno gospodarstvo, je tako izkazala velik dvom o brexitu, čeprav je Združeno kraljestvo za ZDA njen drugi največji naložbeni trg.

Japonska podjetja so začela močno pritiskati na London pred čez dober mesec dni napovedanim sestankom med Londonom in Brusljem, kjer naj bi sklenili sporazum, da bosta Velika Britanija in EE do konca leta 2020 izpeljala načrt o tem, da bo Velika Britanija ostala na enotnem evropskem trgu, zavezovala pa bi jo vsa zakonodaja EU.

V javnost prišel dokument

Britansko združenje proizvajalcev in distributerjev vozil (SMMT) je opozorilo, da bi izstop Velike Britanije iz EU-ja lahko povzročil povečanje stroškov proizvodnje, višanje cene vozil in s tem manjše povpraševanje po britanskih proizvodih. Padec zanimanja in prodaje pa bi povzročil manj delovnih mest. Zdaj se je v britanskih medijih pojavil še vladni dokument, pridobil ga je Sky News, ki razkriva, da naj bi se proizvodni stroški novih avtomobilov in motorjev po brexitu povečali, kar za od pet do 13 odstotkov. Tudi, če bi Združeno kraljestvo doseglo dogovor z EU-jem. Predvsem zaradi številnih omejitev, kot so možne uvozne kvote, carinske in mejne zamude, preverjanje standardizacije delov ...

Gregor Prebil