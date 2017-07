Brexit in izvolitev Trumpa Jaggerja spodbudila, da je napisal dve solo skladbi

Pevec skupine The Rolling Stones Mick Jagger je ob izstopu Velike Britanije iz Evropske unije in v času vladavine Donalda Trumpa napisal dve skladbi.

Prva England Lost po Jaggerjevih besedah odraža ranljivost njegove dežele ob brexitu, Gotta Get a Grip pa opozarja na lažne novice ter politiko, katere niti vlečejo blazneži. Obe skladbi je objavil v četrtek, saj ju je želel izdati čim prej, da ostaneta aktualni.

V skladbi England Lost je pripovedovalec nogometni navdušenec. Po izgubi angleške nogometne reprezentance se navijač oglasi pri nogometaših, oni pa mu rečejo, naj izgine. Navijač občuti, da "smo se znašli v težkem zgodovinskem trenutku". S to mislijo pa se je glasbenik navezal tudi na družbeno klimo. V videu nastopa igralec Luke Evans kot uglajen, izbrano oblečeni gospod, ki se znajde v zagatni situaciji.

Skladba Gotta Get A Grip je medtem mali protest proti skorumpirani politični kulturi, ki jo vodijo blazneži in klovni. Ti nudijo primerne iztočnice za lažne novice, s katerimi se ljudje hranijo.

Jagger je ponudil svojo interpretacijo skladbe: "Ne glede na vse, kar se dogaja, moraš živeti po svoje, biti kar si in si oblikovati lastno usodo." V videu za to skladbo pa nastopa umetnica in igralka Jemima Kirke.

Gotta Get A Grip je že dočakal več remixov, ki so jih ustvarili glasbeniki, ki jim trenutno prisluhne tudi sam Jagger. Med njimi je avstralski psihadelični rocker Kevin Parker. Pri priredbi skladbe England Lost pa je sodeloval raper in grimer Skepta.

Skladbi sta prva Jaggerjeva solo izdelka po letu 2011. Lani so Stonesi sicer izdali bluesovsko obarvan album Blue & Lonesome.

