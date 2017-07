"Brez Tedna kulture na placu je Metliki nekaj manjkalo."

Zaključek festivala TKNP

16. julij 2017 ob 16:24

Metlika - MMC RTV SLO

Na metliškem Partizanskem trgu se je zaključil 12. Teden kulture na placu, ki se je letos vrnil po krajšem premoru. Festival v organizaciji prostovoljnega kulturno umetniškega društva Plac je prinesel pestro ustvarjalno, glasbeno in kulturno dogajanje.

"Ugotovili smo, da nam nekaj manjka (ne samo nam organizatorjem, pač pa Metliki). Ugotovili smo, da pogrešamo Teden kulture na placu in dogajanje na Partizanskem trgu. Menimo, da je Metlika brez tega festivala precej pusta," je o vrnitvi festivala na program društva za MMC pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi Valentina Ambrožič.

Festival so prvič priredili leta 2004, Metličanom in ostalim obiskovalcem pa so do zdaj posredovali več kot 200 ur kulture in drugega ustvarjanja. Ob tem Ambrožičeva izpostavlja, da je bilo glavno vodilo letošnjega dogajanja preživetje kulture, festival pa je potekal pod sloganom "začuti utrip kulture". Za enega glavnih letošnjih ciljev so si zadali, da bi alternativno kulturo lahko približali večji množici ljudi.

Med nastopajočimi na letošnjem večernem programu so izstopala perspektivna imena slovenske glasbene scene, kot so denimo Daniel Vezoja in MRFY. "Spremljali smo, kateri glasbeniki so bili v zadnjem času (v zadnjem letu) najopaznejši. S tem mislim predvsem na glasbene lestvice. Teden kulture na placu je poznan po tem, da svojim obiskovalcem ponudi kakovostno glasbo in kakovostne glasbenike," poudarja glede glasbenega izbora.

Drug pomemben vidik festivala je dnevno dogajanje, ki je že vsa leta predvsem v znamenju najrazličnejših brezplačnih delavnic, ki jih vodijo priznani in usposobljeni domači in tuji mentorji. Ob tem pa želijo izpostaviti, da delavnice niso namenjene samo otrokom, ampak tudi starejšim oziroma "mladim po srcu".

Pestro že od otvoritve

Festival se je v ponedeljek začel s predstavitvijo vseh delavnic, prvi večer pa je zaznamovalo še predvajanje dokumentarnega filma Blue Velvet Revisited oziroma Vnovični pogled na Modri žamer, ki mu je sledil pogovor z ustvarjalci, glasbeno pa je program odprl Daniel Vezoja. "Kljub temu, da je bil ponedeljek in da je bil koncert precej pozno, je bilo vzdušje zelo prijetno. Samo prizorišče je zelo lepo in ustvari intimno vzdušje, tako da je bilo užitek igrati," je dejal Vezoja, ki pravi, da je lokalni festival poznal že od prej in se ga je enkrat udeležil tudi kot gost.

"Za vsako mesto je zelo pomembno, da obstajajo takšni festivali, ki prek koncertov in predstav predstavljajo ustvarjalnost in jo po drugi strani prek delavnic tudi spodbujajo. Tako scena ostaja živa in se razvija naprej," še dodaja, na vprašanje, če so mu osebno ljubši klubski ali koncerti na prostem, pa odgovarja, da je najbolj pomembno to, da je prostor pripravljen tako, da ljudje lahko nemoteno poslušajo. "Če imaš pozornost občinstva, je povsod lahko odlično."

Čez teden so dogajanje zaznamovali še predstava Kaos metliškega plesnega društva Krokar, nastop glasbene skupine Mart, predstava kamišibaj gledališča za otroke, nastop Improliga Gverila teatra in glasbenih skupin Generator, Haiku Garden, All Strings Detached, Persons from Porlock, Klinci, Krankšvester, MRFY, Repetitor, Nesasari Kakakulu ter DJ dvojca DJ Saraieva.

Konec tedna glasbeni vrhunec

Pevec zasedbe MRFY Gregor Strasbergar je dejal, da je bil njihov nastop na TKNP eden njihovih najbolj norih koncertov. "Bili smo zelo sproščeni in uživali v vsakem trenutku." Tudi oni izpostavljajo, da so festival v preteklosti večkrat obiskali kot poslušalci.

"Takšni festivali so plod ustvarjalnosti, veliko ur dela in občutka za kulturno emancipacijo organizacijskega kolektiva, ki soustvarja družbeno okolje in aktualno sceno. Poslušalci, obiskovalci, nastopajoči in sodelujoči lahko na takšnih dogodkih dajo in dobijo veliko izjemnih informacij," še poudarja Strasbergar, ki so mu vremenu primerno ljubši klubski ali open air koncerti.

"Večerni program je zagotovo bolj obiskan kot dnevni. V petek, ko smo lahko uživali ob glasbi skupine Klinci, Krankšvester in DJ Saraieva, smo bili organizatorji zelo presenečeni nad obiskom," enako pa velja tudi za soboto. Glede na to, da festival poteka v samem središču starega mestnega jedra, pa se vsako leto soočajo tudi s pritožbami okoliških prebivalcev.

"Vedno so se pojavljale pritožbe. Težko je delati tako, da bi bilo vsem vse prav. Menim, da je najpomembnejša energija, ki jo ustvarja festival in nasmehi na obrazih tistih, ki nam pomagajo pri soustvarjanju s svojo pozitivno energijo." Sicer pa Metličani izpostavljajo, da je to zanje zelo pomemben teden, saj "so to edini dnevi, ko se sploh kaj dogaja in ko staro mestno jedro obišče več ljudi".

Društvo letos čaka še kar nekaj aktivnosti

Kulturno umetniško društvo Plac je v letih svojega delovanja izvedlo več kot 600 prireditev, s katerimi vedno želijo javnosti ponuditi raznolike in predvsem kakovostne ustvarjalno-izobraževalne vsebine od kulture do športa, ekologije, neformalnega izobraževanja, multikulturnosti in solidarnosti.

Ob tem eno izmed glavnih vizij izpostavljajo tudi pomoč mladim obetajočim izvajalcem, ohranjanje lokalnega izročila, spodbujanje mladih k zdravemu življenju, želijo pa jim približati tudi načela prostovoljstva, skupinskega dela in dejavnega preživljanja prostega časa. "V nadaljevanju tople polovice leta bomo delali predvsem koncerte in druge dogodke na metliškem kopališču (kino pod zvezdami, salsa večeri in podobno), potem pa se bomo osredotočili na dogajanje v Mladinskem centru," je pogovor zaključila Ambrožičeva.

Polona Brajkovec, foto: Bonino Englaro, Jakov Fir Čečura