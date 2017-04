Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Oliver je samo želel svojemu dekletu Alexandri pokloniti prstan, ki si ga po njegovem mnenju zasluži. Foto: freedigitalphotos.net Kot je poudaril: brezpogojna ljubezen je brezplačna, poroka ni. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Brezpogojna ljubezen je brezplačna, poroke niso."

Kampanja je sprožila precej kritik

6. april 2017 ob 18:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

30-letni Američan William Oliver je željo svojega dekleta, da jo končno zaprosi za roko, vzel zelo resno. Denar za nakup zaročnega prstana je začel zbirati na strani za množično financiranje.

Oliver si je za cilj je postavil 20.000 ameriških dolarjev (kar znese okoli 18.700 evrov). "Včasih si sami ne moremo privoščiti dragih stvari," je zapisal Oliver v objavi in pojasnil, da bi se rad oddolžil svojemu dekletu, ki mu je za 30. rojstni dan poklonila 30 daril, tako da ji podari drag zaročni prstan.

"Leta 2017 sem se začel zavedati, da lahko svoje sanje uresničimo s skupinskim delom ... Odločil sem se, da se obrnem na GoFundMe in omogočim, da vsi, ki naju imajo radi, to tudi pokažejo," je po poročanju portala News.com.au še dodal Oliver. "In denar za zaroko je priložnost, da ste vsi vpleteni. In sredstva, ki jih bomo zbrali, bom porabil za nakup čudovitega zaročnega prstana, na katerega bomo vsi lahko ponosni," je zaključil Oliver.

Čeprav so njegovo objavo na družbenem omrežju Facebook delili več kot 13.000-krat, je do zdaj zbral zgolj 609 ameriških dolarjev (oziroma okoli 571 evrov). Vsi pač niso navdušeni nad kampanjo. Nad Oliverja se je usul plaz kritik, češ, kakšen moški prosi za denar, zato da bi lahko kupil svojemu dekletu prstan!? Spet drugi so mu svetovali, naj kupi skromnejši prstan.

Oliver je pred dnevi na spletišču GoFundMe objavil, da je že srečno zaročen in da si njegovo dekle zasluži le najboljše. Še vedno pa upa, da bo lahko z zbranim denarjem poravnal stroške za nakup. Svojo kampanjo pa je branil z besedami: "Zakaj bi morali pari sami nositi breme materialističnega zaznavanja prave ljubezni, ki vlada v družbi. Brezpogojna ljubezen je brezplačna, poroke niso."

