Brezsramno okoriščanje s smrtjo: na Ebayu prodajal predmete s pogreba Chestra Benningtona

Ebay umaknil oglas

6. avgust 2017 ob 21:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Spletna dražbena hiša eBay je s svoje spletne strani umaknila oglas, v katerem je neznani uporabnik prodajal predmete z nedavnega pogreba umrlega pevca skupine Linkin Park Chestra Benningtona.

Kot poroča TMZ, Benningtonov tabor ni mislil gledati, kako se nekdo okorišča s pevčevo smrtjo, zato so posredovali in ustavili prodajo predmetov, ki so jih na pogrebu razdelili med pogrebce.

Kot je razvidno iz že umaknjenega oglasa, je eden izmed približno 500 žalujočih, ki so se 29. julija udeležili pogreba 41-letnega Benningtona, najboljšemu kupcu ponujal program pogrebne slovesnosti, zapestnico, trak s Chestrovo podobo in zaponko, ki so jih prejeli vsi na zasebni slovesnosti v botaničnem vrtu Palos Verdes v Los Angelesu.

Morbidna zbirka je dosegla že več kot 51.000 dolarjev, ko je eden izmed ogorčenih Benningtonovih znancev stopil v stik z eBayem in pozval k umiku oglasa, kar so tudi storili.



eBay ne dovoljuje okoriščanja s tragedijo

Kot je pojasnil predstavnik eBaya, družba ne dovoljuje "poskusov okoriščanja s tragedijo". Stopili so tudi v stik s prodajalcem, ga poučili in opozorili, da bodo sprožili dodatne ukrepe, če se zadeva ponovi. Ta je prek zasebnih sporočil na strani enemu izmed ogorčenih uporabnikov dejal, da se mu zdi gnusno zapustiti šest otrok in da se hoče s prodajo "očistiti tega demona", kar pa da ni njegova težava, ampak težava kritikov.

Identiteta prodajalca ni znana, viri, blizu pokojnega Benningtona, pa menijo, da gre za nekoga, ki je delal s skupino Linkin Park pri produkciji, profil ponudnika pa je razkril, da je v preteklosti že večkrat prodajal spominke, povezane s skupino Linkin Park.

Bennington, ki je bil v mladosti spolno zlorabljen in je imel težave z zasvojenostjo, ni skrival dolgoletnega boja z depresijo in je svoje demone prelival v besedila pesmi. Življenje si je vzel 20. julija, dva meseca po tem, ko je pel na pogrebu dobrega prijatelja, rockerja Chrisa Cornella, ki je prav tako naredil samomor. Za seboj je zapustil ženo Talindo in šest otrok iz treh zvez.

Gross. People are selling items given out at Chester Bennington's memorial on #ebay #shameless pic.twitter.com/Yt53HFRm6q — Kris (@bigkrisradio) August 2, 2017

K. S.