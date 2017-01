Brhke sestre Stallone, "misice" zlatih globusov

Vlogo so vzele resno

Letošnje misice zlatih globusov bodo tri hčere hollywoodske legende Sylvestra Stallona: 20-letna Sophia, 18-letna Sistine in 14-letna Scarlet.

Tako bodo sledili tradiciji, po kateri otroci slavnih imen tovarne sanj "asistirajo" gostitelju večera, tokrat bo to Jimmy Fallon. Kot so za tabloid People povedala dolgonoga dekleta, ki so se Slyju rodile v tretjem zakonu, njihova mama je nekdanja manekenka Jennifer Flavin, bodo najverjetneje vse tri nosile obleke iste barve, a bo vsaka svojo modno izbiro prikrojila postavi in osebnosti.

Pri Hollywood Reporterju so o vlogi mis ali mistra zlatih globusov zapisali, da gre za priložnost, da narediš prvi vtis ne le na celotno hollywoodsko elito, ampak tudi na milijone gledalcev podelitve. Prav ta vloga je bila odskočna deska tudi za kariere zdaj slavnih Laure Dern (hči Brucea Derna in Diane Ladd je bila mis leta 1982), hčere Hitchcockove muze Tippie Hedren Melanie Griffith (1975), pa tri desetletja pozneje Melaniejenega podmladka Dakote Johnson (2006), ki se ponaša tudi s slavnim očetom, Donom Johnsonom.

Pogoj: "hollywoodski" DNK

Da se lahko mladi, lepi in bogati sploh uvrstijo v izbor za laskavi naslov, morajo imeti DNK (vsaj ene, še bolje para) hollywoodske osebnosti "A-kategorije", a do leta 1971 ni bilo tako: Hollywoodsko združenje tujih novinarjev, ki si je naslov zamislilo leta 1963, je najprej izbiralo vzhajajoče igralke iz sveta televizije in filma, denimo leta 1964 Lindo Evans, zvezdo Dinastije.

Prvi mister zlatih globusov pa je bil leta 1995 John Clark Gable, edini sin velikega zvezdnika starega Hollywooda Clarka Gabla, ki je bil takrat s svojimi 34 leti hkrati tudi najstarejši od vseh izbrancev. Že naslednje leto mu je sledil še en mister, Freddie Prinze Jr.

Plačila misice in mistri sicer ne dobijo, a s podelitve ne odidejo praznih rok: med drugim jih zasujejo s steklenicami prestižnega šampanjca Moet & Chandon, na katerih je s kristali izpisano "Miss Golden Globes", nekateri dobijo tudi donosne oglaševalske pogodbe.

Hkrati pa je to ena redkih priložnosti, ko otroci slavnih izstopijo iz sence staršev in se pozornost usmeri nanje. Prav zato se sestre Stallone zavedajo: "Naše vedenje bo odsev zlatih globusov, zato moramo biti odgovorne in zrele."

