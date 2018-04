Brigitte Macron: Melania je zelo zabavna, očarljiva in inteligentna

Ocenite to novico!

Trumpova in Macronova sta se ujeli

27. april 2018 ob 20:59

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Žena francoskega predsednika Emmanuela Macrona, je Melanio opisala kot zelo zabavno, očarljivo in inteligentno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povedala je, da je zasebno čisto drugačna kot v javnosti, kjer 48-letna Slovenka velja za zelo zadržano. "Nasprotno, je zelo zabavna," je dejala Macronova in dodala, da imata z Melanio podoben smisel za humor in se veliko smejita. Po njeni oceni ima Melania močno osebnost, vendar skuša to prikriti.