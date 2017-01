Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Šest kljućnih albumov iz Bowiejeve diskografije, ki so dobili prostor na znamkah. Foto: Royal Mail Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Britanci bodo Bowieja pošiljali po pošti

Koplet komemorativnih znamk izide marca

27. januar 2017 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Britanska pošta bo izdala set desetih priložnostnih poštnih znamk. Posvečene bodo lani umrli ikoni Davidu Bowieju.

Znamke, ki grejo v obtok 14. marca, bodo krasili motivi šestih naslovnic albumov in štirih koncertnih utrinkov. na ta način bodo britanci obleželi leto, v katerem bi Bowie praznoval 70-letnico, mineva pa tudi pol stoletja od izida njegovega prvega albuma.

"Bowie je bil pet desetletij ena vodilnih osebnosti sodobne kulture in je vplival na cele generacije glasbenikov, likovnih umetnikov, oblikovalcev in literatov. Britanska pošta se z znamkami poklanja tej izjemni figuri in nekaterim izmed njegovih številnih osebnosti," je v izjavo za javnost zapisal Philip Parker z Britanske pošte.

Na poštnih znamkah so se tako znašle podobe z ovitkov albumov Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let's Dance, Earthling in zadnjega, Blackstar, ki je izšel na glasbenikov 69. rojstni dan. Motivi s turnej pa zajemajo Ziggy Stardust tour (1973), Stage tour (1978), Serious Moonlight tour (1983) in 4 Reality tour (2004).

Lepa tadicija

Britanska pošta se je v preteklosti s kompleti znamk že poklonila nekaterim glasbenikom. Lani poleti je denimo izdala set desetih priložnostnih znamk, posvečenih skupini Pink Floyd. Tudi na njih so upodobljeni podobe z ovitkov šestih plošč zasedbe in štirje motivi s koncertnih turnej.

Bowie, ki je živel v ZDA, se je leta 1947 rodil v Londonu kot David Robert Jones. Umetniško ime si je nadel leta 1965, da bi se izognil primerjavam z Daveyem Jonesom, članom zasedbe The Monkees. V zgodovino pop glasbe se je zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov - od glam rocka in soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. O njem so izšle številne knjige, posneta je bila vrsta dokumentarcev. Umrl je lani, po 18-mesečnem boju z rakom.

A. J.