Britanka aretirana zaradi glasnega predvajanja glasbe Eda Sheerana

Ves čas predvajala uspešnico Shape Of You

28. marec 2017 ob 18:59

London - MMC RTV SLO

Sonia Bryce je najnovejšo uspešnico Eda Sheerana ob visoki glasnosti predvajala toliko časa, da jo je zaradi vrste pritožb glede hrupa doletela celo zaporna kazen.

36-letnico sta soseda Clare in Jonathan Tidmarsh, ki imata pet otrok, obtožila "nenehnega izpostavljanja glasni glasbi, kričanju in preklinjanju". Bryceova naj bi uspešnico Shape Of You brez premora in ob visoki glasnosti predvajala tudi po skoraj eno uro.

Pred časom so ji policisti že izdali opozorilo, ki pa ga je desetkrat prekršila in bila zaradi povzročanja hrupa v zaporu šest tednov. "Naučiti se moraš biti razumna in odgovorna odrasla oseba. Nesprejemljivo je, da kdor koli svojim sosedom povzroča kaj takšnega," je pojasnil sodnik Philip Gregory.

"Do svojih sosedov ste bili sovražni in skoraj prepričan sem, da vam je za celotno stvar v bistvu popolnoma vseeno. Vsak ima pravico do sprejemljivo mirnega življenja, vi pa ljudem to onemogočate," je še dodal.

"Glasba Eda Sheerana mi v bistvu sploh ni tako pri srcu," je Bryceova dejala kot del svoje obrambe. Clare Tidmarsh pa je poudarila, da je imela britanskega glasbenika nekoč zelo rada. "Njegova glasba mi je bila resnično všeč, a po vsem tem ga ne morem več poslušati in sem ga s svojega seznama predvajanja izbrisala."

P. B.