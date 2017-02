Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Banka uporabnikom sporoča, da se glede bankovcev za pet in deset funtov ne da ničesar več storiti, bodo pa premislili, če se bodo tiskanja bankovcev za 20 funtov, ki naj bi obtok prišli leta 2020, lotili na drugačen način in se izognili živalski maščobi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Britanska centralna banka se noče ukloniti zaščitnikom živali

Peticije ne bodo upoštevali

19. februar 2017 ob 13:26

London - MMC RTV SLO/STA

Zaščitniki živali so Britansko centralno banko pozvali, naj iz obtoka umakne bankovce za pet funtov, ki vsebujejo živalsko maščobo, a jih je banka zavrnila, češ da je tiskanje stalo preveč, da bi jih zavrgli.

Peticijo proti uporabi bankovcev, ki jo so jo sprožili zaščitniki živali, je od novembra podpisalo več sto tisoč ljudi. Podpisniki peticije zahtevajo, da mora banka bankovce, ki vsebujejo živalsko maščobo, umakniti iz obtoka, saj javnost nima izbire glede njihove uporabe.

Iz banke so sporočili, da je tisk izboljšanih bankovcev za pet funtov s podobo nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla stal 46 milijonov funtov (53,48 milijona evrov), zato jih ne bodo kar umaknili. Nadaljevali bodo tudi tiskanje novih bankovcev za 10 funtov, ki v obtok prihajajo septembra, saj so zanje doslej namenili že 24 milijonov funtov (27,9 milijona evrov). Ob tem so poudarili, da za vsebnost živalske maščobe niso vedeli vse do sprožitve peticije proti bankovcem.

Postopka izdelave novega bankovca za 20 funtov, ki naj bi v obtok prišel leta 2020, še niso podrobno opredelili, bodo pa preverili vse mogoče alternative živalski maščobi.

Sa. J.